中美互降產品關稅　道指期貨升800點　現貨金價挫2.8%｜持續更新

中美雙方於香港時間今日（12日）下午3時公布有關雙邊貿易談判的聯合聲明，雙方同意從5月14日起暫時大幅降低來自對方的進口產品關稅。受到有關消息刺激，美股三大指數期貨全面上揚，其中納指期貨升幅達3.7%，跑贏道指期貨及標普指數期貨。



【16:51】人民幣離岸價升280點子

美股期貨升幅收窄，道指期貨升809點或1.96%，報42058點，標普指數期貨升144點或2.54%，報5803點，納指100指數期貨升699點或3.49%，報20760點。

人民幣離岸價最新報7.211，升280點子。

金價急跌， 現貨金最新報3,230.59美元，跌2.84%。

【15:36】道指期貨勁升逾900點

截至下午3時，道指期貨升938點或2.27%，報42187點，標普指數期貨升162點或2.88%，最新報5822點，納指100指數期貨最新報20804點，升742點或3.7%。

歐洲股市亦普遍上揚，德國DAX指數升403點，報23892點，英國富時指數升51點，報8616點，法國CAC指數升100點，報7843點，西班牙IBEX指數升142點，報13686點，意大利FTSE MIB指數升793點，報40163點。

匯市方面，美匯指數急升，最新報101.2，升0.86%。美元兌日圓最新報147.42，升1.41%，歐元兌美元跌1.01%，英鎊兌美元跌0.71%。人民幣兌美元最新報7.2125，升239點；離岸人民幣升300點子，報7.209。

每百日圓兌港元最新報5.28065，跌1.31%。

商品市場方面，紐約期油最新報62.62美元，升2.62%，紐約期金跌90.8美元底2.72%，每盎司最新報3,253.2美元。