恒生指數現跌260點　手機設備股受壓　比亞迪電子瀉4%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】中美雙方暫緩及撤銷大部關稅，刺激美國三大指數於周一（12日）高收，三大指數升幅介乎2.81%至4.35%。日本股市於今日（13日）早段升約700點，重上38300點。匯市方面，美匯指數跌落0.15%至101.64。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期金升0.42%，紐約期油跌0.4%。



【10:09】港股最新跌260點

港股最新報23288點，跌260點，國指跌8464點，跌94點，科指跌100點，報5347點。

手機設備股下跌，比亞迪電子（0285）跌4%，舜宇（2382）跌2.5%。

【09:42】港股跌幅擴至逾200點

港股跌幅擴大，恒指最新23320點，跌229點。

潤啤（0291）跌3.2%。

長和（0001）跌0.3%。

小米（1810）跌1.3%，報49.95元。

【09:25】港股低開55點

恒指最新報23494點，低開55點，國指最新報8544點，低開14點，科指最新報5431點，低開15點。

出口股今早走勢個別，申洲（2313）低開0.5%﹑互太紡織（1382）平開﹑創科（0669）高開1%。

航運及碼頭股方面，東方海外（0316）高開0.7%﹑中遠海運港口（1199）高開1.1%﹑海豐國際（1308）高開1.9%。

科技股方面，京東（9618）今日公布上季業績，今早低開0.2%。騰訊（0700）高開0.5%﹑阿里（9988）低開0.2%﹑美團（3690）低開不足0.1%﹑小米（1810）高開0.4%。

消費股方面，海底撈（6862）平開﹑安踏（2020）低開1.1%﹑李寧（2331）低開0.1%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.6%﹑友邦（1299）平開﹑港交所（0388）低開0.8%。