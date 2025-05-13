恒生指數現跌359點　美團及快手挫逾3%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】中美雙方暫緩及撤銷大部關稅，刺激美國三大指數於周一（12日）高收，三大指數升幅介乎2.81%至4.35%。日本股市於今日（13日）早段升約700點，重上38300點。匯市方面，美匯指數跌落0.15%至101.64。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期金升0.42%，紐約期油跌0.4%。



【13:29】港股最新跌359點

港股維持逾300點跌幅，恒指最新報23189點，跌359點。

美團（3690）跌3.8%﹑快手（1024）跌3.5%﹑中芯（0981）跌3.5%。

【12:39】港股半日曾跌逾400點

港股今早未能延續上日升勢，半日曾跌逾400點，恒指最新報23156點，跌392點，國指跌151點，報8407點，科指跌162點，報5284點，成交額為1,332億元。

手機設備股下跌，舜宇（2382）挫6.8%﹑瑞聲科技（2018）跌2.5%﹑高偉電子（1415）挫7.3%﹑比亞迪電子（0285）跌5.7%。

出口股走勢個別，申洲國際（2313）跌1.3%﹑互太紡織（1382）升1.5%。

航運及碼頭股方面，東方海外（0316）升2.5%﹑招商局港口（0144）升0.9%。

科技股方面，阿里（9988）跌3.7%﹑美團（3690）跌4.1%﹑騰訊（0700）跌2%﹑小米（1810）跌4.2%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.6%﹑友邦（1299）跌1.7%﹑港交所（0388）跌2.5%。

【11:04】寶尊電商逆市飆8%

美國將降小額包裹關稅，從120%降至54%。電商股走勢個別，阿里（9988）跌3%﹑京東（9618）跌1%，寶尊電商（9991）逆市飆8.2%。

港股最新報23213點，跌335點。

【10:42】港股最新跌356點

港股跌幅進一步擴大，恒指最新報23193點，跌356點，國指跌134點，報8424點，科指跌141點，報5306點。

舜宇（2382）挫半成，報70.25元，比亞迪電子（0285）跌4.3%。

中芯（0981）跌3.3%。

【10:09】港股最新跌260點

港股最新報23288點，跌260點，國指跌8464點，跌94點，科指跌100點，報5347點。

手機設備股下跌，比亞迪電子（0285）跌4%，舜宇（2382）跌2.5%。

【09:42】港股跌幅擴至逾200點

港股跌幅擴大，恒指最新23320點，跌229點。

潤啤（0291）跌3.2%。

長和（0001）跌0.3%。

小米（1810）跌1.3%，報49.95元。

【09:25】港股低開55點

恒指最新報23494點，低開55點，國指最新報8544點，低開14點，科指最新報5431點，低開15點。

出口股今早走勢個別，申洲（2313）低開0.5%﹑互太紡織（1382）平開﹑創科（0669）高開1%。

航運及碼頭股方面，東方海外（0316）高開0.7%﹑中遠海運港口（1199）高開1.1%﹑海豐國際（1308）高開1.9%。

科技股方面，京東（9618）今日公布上季業績，今早低開0.2%。騰訊（0700）高開0.5%﹑阿里（9988）低開0.2%﹑美團（3690）低開不足0.1%﹑小米（1810）高開0.4%。

消費股方面，海底撈（6862）平開﹑安踏（2020）低開1.1%﹑李寧（2331）低開0.1%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.6%﹑友邦（1299）平開﹑港交所（0388）低開0.8%。