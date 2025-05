美SEC主席︰推動加密幣政策改革　Bitcoin等交易有望合法化

美國證券交易委員會(SEC)主席Paul Atkins於周一(12 日)在公開會議中宣布,將推動加密貨幣政策改革,計劃針對屬於證券的加密代幣發行制定具體指導原則,並考慮提供額外的豁免選項,以降低合規障礙。



根據《路透》報導,Paul Atkins也表示SEC正評估是否應調整現行規定,讓持有「另類交易系統」(ATS)執照的註冊券商能合法交易非證券類資產,如比特幣(Bitcoin)與以太幣,預計將為主流加密資產的流通與交易開啟新局。

Paul Atkins強調:「我的首要任務,是建立一套明確、合理的加密資產監管框架,涵蓋發行、託管與交易,同時有效防範詐騙與非法操作。」

自宣誓就任以來,Paul Atkins就一再重申監管應超越政治干預,致力於打造具法律基礎的數位資產管理政策,提升監管中立性與透明度。

特朗普3月7日在白宮出席加密貨幣峰會。U.S. President Donald Trump is applauded at the White House Crypto Summit at the White House in Washington, D.C., U.S., March 7, 2025. (REUTERS)