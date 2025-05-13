美SEC主席︰推動加密幣政策改革　Bitcoin等交易有望合法化

美國證券交易委員會（SEC）主席Paul Atkins於周一（12 日）在公開會議中宣布，將推動加密貨幣政策改革，計劃針對屬於證券的加密代幣發行制定具體指導原則，並考慮提供額外的豁免選項，以降低合規障礙。



根據《路透》報導，Paul Atkins也表示SEC正評估是否應調整現行規定，讓持有「另類交易系統」（ATS）執照的註冊券商能合法交易非證券類資產，如比特幣（Bitcoin）與以太幣，預計將為主流加密資產的流通與交易開啟新局。

Paul Atkins強調：「我的首要任務，是建立一套明確、合理的加密資產監管框架，涵蓋發行、託管與交易，同時有效防範詐騙與非法操作。」

自宣誓就任以來，Paul Atkins就一再重申監管應超越政治干預，致力於打造具法律基礎的數位資產管理政策，提升監管中立性與透明度。

特朗普3月7日在白宮出席加密貨幣峰會。U.S. President Donald Trump is applauded at the White House Crypto Summit at the White House in Washington, D.C., U.S., March 7, 2025. （REUTERS）

特朗普曾自稱「加密總統」

加密貨幣是否屬於「證券」一直是產業與監管機構爭論焦點。若被認定為證券，發行單位需向SEC登記並揭露財務資訊，造成產業不小反彈。

美國總統特朗普也自稱「加密總統」，承諾扭轉拜登時期嚴格的監管策略。此前曾控告Coinbase、Kraken等加密平台，而新任領導層則已暫停或撤回多起相關訴訟案。

目前，SEC 的加密貨幣任務小組由共和黨籍專員Hester Peirce 領導，負責制定新監管規則與政策，致力於建立更清晰、合理且具產業可行性的加密貨幣市場秩序。