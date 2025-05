繼日前有報道指出,亞洲超級富豪撤出美元資產後,瑞銀指其高淨值客戶正日益撤出美元資產,又表示黃金受到歡迎。



瑞銀集團亞洲財富管理聯席主管Amy Lo表示,瑞銀的高淨值客戶正日益撤出美元資產,轉向黃金、加密貨幣。她表示:「黃金現在非常受歡迎。」

黃金:Gold bars are pictured at the plant of gold and silver refiner and bar manufacturer Argor-Heraeus in Mendrisio, Switzerland, July 13, 2022. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo