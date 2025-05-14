東方海外飆逾4% 京東系攀升 恒生指數現升289點｜持續更新
撰文：張偉倫
出版：更新：
【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】美國股市於周二（13日）走勢個別，其中納指升1.6%，重上19000點，道指則跌0.64%，收市報42140點。亞太區股市今日（14日）早段下跌，日本股市跌逾200點，失守38000點。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油跌0.36%，紐約期金升0.05%。
【10:32】港股曾升逾300點
港股升幅曾擴大至逾300點，恒指最新報23398點，升289點。
東方海外（0316）升4.3%。
京東系上揚，京東（9618）升3.4%，京東健康（6618）升4.1%。
友邦（1299）升3.2%。
【09:25】港股高開208點
恒指最新報點23316，高開208點，國指最新報8468點，高開82點，科指最新報5352點，升83點。
京東（9618）已於周二公布首季業績，最新報142.8元，升4.2%﹑美團（3690）高開1.5%﹑小米（1810）升1%﹑騰訊（0700）升1.2%，阿里（9988）升1.3%。
金融股方面，滙豐（0005）升0.8%﹑恒生（0011）升0.2%﹑港交所（0388）升1.2%。