關稅戰｜交銀國際指降關稅改善風險情緒　稱港股市場聚焦三條主線

交銀國際發表港股策略報告表示，近期全球關稅形勢顯著緩和，特別是在中美日內瓦經貿會談後，美方暫停對華24%的「對等關稅」並取消2025年4月8日後實施的關稅措施，中方也暫停或取消對美對等反制後的關稅。這一進展使美對華關稅水平從最高145%降至30%，中方對美關稅從125%降至10%，進一步推動全球風險情緒改善。



該行指隨著風險情緒持續改善，MSCI全球指數、MSCI發達市場指數以及MSCI新興市場指數均已突破「對等關稅」宣布前的水平。

中美貿易・中美關係・關稅・加徵關稅：圖為2019年1月30日，鏡頭下擺放在美國加州長灘港J碼頭的貨櫃。（Reuters）

港股修復「對等關稅」失地

美股方面，標普500指數和納斯達克指數同樣呈現出顯著的修復態勢，已重新回到歷史高位區域。港股市場自「對等關稅」宣布後呈現持續修復態勢，從低點穩步回升，目前已完全收回「對等關稅」宣布後的失地，當前已超過2024年10月的高點，但距離2025年3月中旬創下的前高仍有一些距離。從驅動因素分析，港股修復主要歸因於風險溢價的顯著回落，而無風險利率或企業盈利預期均變動不大。

與此同時，4月南向資金延續了年初以來的淨買入態勢，也為港股市場提供了強有力支撐，並有效平抑了市場波動。

內需股已突破前期高位

交銀國際表示，港股多數行業價格與估值全面修復，內需與防禦板塊領跑，盈利預期穩健。從港股行業表現來看，多數行業的價格和估值水平已較4月初「對等關稅」宣布時完全修復。信息技術和半導體等前期引領科技結構性行情的景氣成長板塊，雖然此前經歷了較大幅度回調，但目前已接近全面修復。而內需驅動型的家電、運動鞋服、食品飲料等消費板塊，以及公用事業、原材料等高股息防禦性板塊，已突破前期高點。企業盈利預期整體受關稅政策影響相對有限，少數周期性板塊出現小幅下修，絕大多數行業的盈利預期保持平穩。

該行稱內外形勢迎積極改善，港股有望迎來正面催化。雖然美國對華30%關稅水平仍高，且24%的關稅仍處於90天暫停狀態，但中美首次談判成果超預期，且仍可預期雙方關稅談判將持續向建設性方向發展，有效降低了全球貿易和衰退風險，短期內風險情緒趨於平穩。

美國國債是最流通的債券之一，可準確反映環球投資者的風險偏好。（路透社）

降關稅兩方面助美債利率

該行又指出，關稅風險降低對美債利率影響呈雙向性：一方面降低滯脹風險導致降息預期收窄或推高利率中樞，另一方面利好修復美元信用風險從而又壓低利率，預計美債利率將窄幅波動，對港股影響偏中性。

基本面方面，中國出口韌性持續，內需政策組合加速推進，包括人行降準減息、消費刺激、房地產支持和政府債發行提速等多層次政策體系，企業盈利預期有望回歸中性偏積極。 行業推薦上，建議仍聚焦三條主線：（1）繼續看好科技創新主線，包括科技硬件（半導體、新能源汽車產業鏈等）、互聯網科技（人工智能、雲計算等領域），有望受益於政策支持和需求增長雙重驅動。（2）高股息主線：在外部不確定性仍相對較高，以及流動性寬鬆和低利率環境下，高股息吸引力將繼續提升，關注銀行、公用事業和電信營運商。（3）政策紅利主線：降準、減息環境下，券商、保險等金融服務機構將直接受益於市場活躍度提升和風險偏好回升，以及有望受益於消費支持政策持續落地的港股優質消費龍頭。