實際按息跌至2.63厘　中原按揭﹕500萬樓按每月供款平過交租

銀行「水浸」推動港元拆息持續下跌，其中1個月拆息連跌第7日，最新報1.32976厘，跌23.62點子，為2022年8月以來新低。由於本港銀行H按計劃是參考1個月拆息。即供樓利率隨該時段拆息回落而下跌，有按揭中介人更指出，同樣借500萬元，按今日（14日）的實際利率，業主每月供款較封頂利率低2,356元。同時供平過租情況出現。



隨著1個月拆息持續下跌，H按的實際利率為2.63厘（1個拆息+1.3厘）。中原按揭指出，若借款500萬元﹑按揭年期為30年計算，3按今日實際供款利率計算，每月供款20,096元，較按封息率（P-1.75厘）3.5厘供款，低2,356元。

該行又指出市場出現供平過租情況。若業主買500萬樓﹑借7成按揭﹑還款期為30年，業主每月供款14,067元，較每月租樓支出14,583元低。

租金回報高於按揭利率

中原表揭又表示，按今日實際供款利率與平均租金回報3.5厘相比，租金回報高於市場按揭利率。

早前大量資金流入香港，港匯多次觸及強方兌換保證。據聯繫匯率制度，金管局4度向市場承接美元沽盤，向市場注入逾1,200億元資金，推動銀行體系結餘增至1,741億元之餘，亦促使本港銀行拆息接連下跌。在今年4月底時，1個月拆息為3.95333厘，即不足半個月，該時段拆息下挫2.62357厘。

隔夜息再次下跌

至於其他時段拆息方面，隔夜拆息跌0.58點子至0.03863厘，是2021年11月5日後最低；1星期拆息跌16.35點子至0.45857厘，是2022年7月21日後最低；2星期拆息跌8.88點子至0.79643厘，是2022年7月22日後最低。

3個月息低見2.05083厘

中長線拆息方面，反映銀行資金成本的3個月期拆息跌22.51點子至2.05083厘，是2022年7月25日後最低；6個月期拆息跌20.07點子至2.54786厘，是2022年7月19日後最低；12個月期拆息跌5.23點子至3.04429厘，是2022年6月20日後最低。