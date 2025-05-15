京東挫逾3%　美團跌1.6%　累恒生指數轉跌118點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】美股於周三（14日）表現個別，其中反映科技股的納指再次跑贏大市，升136點或0.72%，道指跌89點或0.21%。亞太區股市方面，日股在今日（15日）早段跌近400點，再次失守38000點大關。匯市方面，美匯指數跌穿101，最新報100.88，跌0.15%。美元兌日圓﹑歐元及英鎊等多種主要貨幣回落。商品市場方面，紐約期油於亞洲交易時段跌1.8%，險守62美元，紐約期金輕微反彈0.14%，仍處於每盎司3,200美元以下。



【09:53】港股跌幅擴至逾百點

港股掉頭轉跌，恒指最新報23522點，跌118點。

港匯最新報7.8086。

京東（9618）跌3.4%﹑美團（3690）跌1.6%。

【09:25】手機設備股輕微高開

恒指最新報23644點，高開3點，國指最新報8579點，低開13點，科指最新報5374點，低開7點。

騰訊（0700）已於周三公布季績，今早高開2%，報531.5元。另一科技股阿里（9988）會在今日收市後公布季績，最新報131.4元，高開0.8%。美團（3690）低開1%，小米（1810）平開﹑京東（9618）低開2.4%。

金融股方面，滙豐（0005）低開1.4%﹑友邦（1299）高開4%﹑港交所（0388）平開。

手機設備股方面，比亞迪電子（0285）高開0.3%﹑舜宇（2382）低開0.7%﹑瑞聲（2018）高開0.7%。