特朗普政府暫時降低對華關稅後,中國時尚品牌Shein(希音)本周下調了美國零售價格,以挽回因關稅戰漲價而被嚇跑的消費者。



《彭博》持續追蹤Shein網站上98種商品的平均售價,周三為5.56美元,較5月7日峰值的6.38美元下降約13%。

Shein周三向美國消費者發出減價提醒,稱眾多商品均有減價,並承諾購物者在結賬時,不會被要求支付任何關稅引起的費用,或負擔額外成本。

SHEIN:A Shein logo is pictured at the company's office in the central business district of Singapore, October 18, 2022. (Reuters)