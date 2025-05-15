互聯互通｜豐富互換通產品　延長利率互換合約最長至30年

人民銀行、證監會和金管局就深化「互換通」合作發布聯合新聞稿。根據新聞稿，港交所（0388）旗下的香港場外結算將與中國外匯交易中心和銀行間市場清算所進一步豐富「互換通」産品期限和類型，更好地滿足境外投資者管理人民幣利率風險的需求。



具體優化措施包括：一是延長利率互換合約的最長交易剩餘期限至30年。二是擴充參考利率，增加一年期貸款市場報價利率（LPR 1Y）為參考利率。三方基礎設施將另行通知優化措施具體上線時間。

自2023年5月15日上線以來，「互換通」持續平穩運行，交易日趨活躍，已成為境外機構投資者管理人民幣利率風險的重要渠道。截至2025年4月底，已有來自15個國家和地區的境外銀行、證券公司、資産管理機構等79家境外金融機構累計達成人民幣利率互換交易1.2萬餘筆、合計名義本金約6.5萬億元人民幣。

未來，三方基礎設施將繼續在兩地監管機構的指導下，與境內外市場參與機構緊密合作，持續優化和發展「互換通」業務，助力中國金融市場高水平對外開放和人民幣國際化進程。

鞏固港作為首選人幣離岸市場地位

財經事務及庫務局局表許正宇表示，「互換通」機制持續優化，將進一步促進內地與香港金融衍生品市場協同發展，構建高水平金融開放格局，鞏固香港作為國際投資者首選的人民幣離岸市場地位。

他指出，政府將繼續積極配合國家金融對外開放戰略部署，推動香港金融市場持續創新與多元發展，進一步強化香港在國際投資者與人民幣資產市場間重要橋樑角色。

渣打﹕歡迎豐富「互換通」產品類型

渣打銀行香港、大中華及北亞區金融巿場及戰略客戶主管曾繼志表示：「歡迎香港與內地監管機構今日公布，擬進一步豐富「互換通」產品類型，延長利率互換合約期限至30年，並且推出以貸款巿場報價利率為參考利率的利率互換合約，令境外投資者可以更靈活和有效地管理人民幣利率風險，有助吸引更多國際投資者進入內地資本巿場，進一步加快人民幣國際化。」

他指出自兩年前「互換通」啟動以來，兩地監管機構持續推出擴容措施，展示出中國促進內地金融巿場高水平對外開放的決心。隨著越來越多國際投資者增加境內人民幣債券的配置，他們對通過衍生品管理人民幣利率風險的需求也持續增加，「互換通」大大方便投資者參與內地人民幣利率互換，更有效管理相關風險。今年首季，「互換通」的成交額達到超過14,000億元人民幣，按季升約18%。

他又表示儘管全球外圍環境近月尤其波動，國際投資者對境內人民幣債券保持高度興趣，3月份外資流入中國在岸債券巿場的金額按月倍增至逾1,416億元人民幣（2月份：約700億元人民幣），是自2024年7月以來單月最高金額。我們相信隨著國際投資者加快提升資產配置多元化、分散資產風險，外資對中國在岸債券的配置長遠會保持升勢。

中銀表示歡迎

中銀香港歡迎及支持中國人民銀行聯同香港金融管理局及香港證監會今日宣佈推出的「互換通」優化措施。中銀香港全球市場交易主管張承棟表示:「『互換通』自 2023 年推出以來不斷回應市場需求推出創新優化措施，吸引愈來愈多投資者參與。人民幣利率衍生品及人民幣債券市場的吸引力。中銀香港將積極參與新措施的應用，除運用擴容措施滿足自身風險管理需求外，亦將致力為客戶提供優質高效的衍生品代理清算服務，配合他們做好相關投資操作，支持客戶更深入地通過『互換通』渠道參與內地金融市場，助力國家金融高水平對外開放，穩慎扎實推進人民幣國際化。」