新濠國際突飆近3成　恒生指數最新跌106點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】



【15:11】上証指數低收13點

新濠國際（0200）突然飆升，曾高見4.49元，最新報4.06元，升28.4%。

大市方面，恒指最新報23346點，跌106點。

內地股市低收，上証指數收市報3367點，跌13點。

【12:11】港股半日跌190點

科技股偏軟拖累港股半日跌190點，當中阿里（9988）於周四（15日）公布的季度業績遜預期，挫逾半成。

恒指中午收市報23262點，跌190點；國指跌70點，報8438點；科指跌30點，報5267點。大市成交額1,076億元。

阿里曾低見120.3元，半日跌5.3%，中午收市報122.1元。其他科技股方面，騰訊（0700）跌1%﹑美團（3690）挫2.9%﹑京東（9618）跌2.4%。網易（9999）獲大行唱好，半日逆市飆13.1%，小米（1810）亦逆市升1.4%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.1%﹑恒生（0011）升3.8%﹑港交所（0388）升0.4%。

消費股方面，海底撈（6862）跌2.6%﹑李寧（2331）跌1.3%。

醫藥股獲追捧，石藥（1093）升3.9%﹑中生製藥（1177）升3.8%﹑惟藥明生物（2269）跌0.6%。

【09:26】港股低開204點

恒指最新報23249點，低開204點，國指最新報8431點，低開78點，科指最新報5247點，低開50點。

阿里（9988）已於周四（15日）公布季績，惟遜預期，今早低開6.1%。其他科技股方面，騰訊（0700）低開1.2%﹑美團（3690）低開2.1%﹑小米（1810）低開0.3%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.2%﹑旗下恒生（0011）低開0.4%﹑港交所（0388）低開1.1%﹑友邦（1299）高開0.2%。

航運股方面，東方海外（0316）低開0.7%﹑中遠海運港口（1199）平開。

恒指公司將於今日收市後宣布季度檢討結果，泡泡瑪特（9992）及百濟神州（6160）被視為染藍熱門，今早分別低開0.8%及高開1.2%。