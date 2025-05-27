吉宏H股首掛兼即日獲納入北水名單　高開43%　每手帳賺1660元

內地社交平台廣告投放商﹑已於深圳上市的吉宏股份（2603）（深圳﹕002803），其H股今日掛牌。在今日（27日）A﹑H股開市前，公司於深圳交易所發出公告，指出已獲納入港股通名單內，即日生效。受到有關消息刺激，H股首掛上揚，最新報11元，較招股價7.68元高出3.32元或43.2%，以每手500股計算，不計手續費，帳面賺1,660元。



至於吉宏H股認購情況，該公司獲1.85萬人認購，1.19萬人獲分貨，超額認購48.4倍，香港公開發售增至30%，一手中籤率50%，認購12手始穩獲一手。

即日起獲納入港股通名單

另一方面，吉宏A股周二開市前公布，根據《上海證券交易所滬港通業務實施辦法》和《深圳證券交易所深港通業務實施辦法》有關規定，H股股票已調入滬港通及深港通下的港股通標的證券名單，並自今日起生效。

吉宏A股最新報14.6元人民幣，升0.7%。