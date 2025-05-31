許正宇溫哥華網絡高峰會　推介港促進傳統金融與數碼金融融合措施

財經事務及庫務局局長許正宇於溫哥華時間昨日(30日)出席溫哥華網絡高峰會時，呼籲科技投資者和業界領袖抓緊香港蓬勃發展金融科技生態圈之際，來港盡享機遇。

許正宇參與了題為「從本地走向國際：科技致勝之策」的專題討論環節，與加拿大卑詩省就業、經濟發展及創新廳廳長吉黛安就建構蓬勃的金融科技經濟進行富有啓發性的討論，當中觸及培養人才、招商引資和創造機會等各種策略。

他表示，香港作為全球三大國際金融中心及領先的國際綠色金融樞紐，積極推動傳統金融與數位金融的融合，以鞏固其作為亞洲金融創新門戶的地位。香港正大力推動綠色及可持續金融和虛擬資產加速發展，務求將其納入為多元化金融價值鏈的重要組成部分。香港金融管理局亦已展開新批發層面央行數碼貨幣項目Ensemble的沙盒試驗，以支持香港代幣化市場發展。

許正宇在高峰會上亦提到，香港剛於上周通過法例，引入法幣穩定幣發行人發牌制度，以進一步完善對虛擬資產活動在香港的監管框架，支持香港穩定幣以至數碼資產生態圈的健康、負責任和可持續發展。香港是全球最早引入穩定幣法例的地區之一，並將爭取在今年內全面實施發牌制度以盡快批出首批牌照。

展望未來，許正宇指，香港即將發布第二份發展虛擬資產政策宣言，探索傳統金融與虛擬資產的融合，並將於年內就虛擬資產場外交易服務及托管服務的發牌制度作諮詢。

出席高峰會期間，許正宇也參觀了由香港代表負責的參展攤位。他欣悉香港代表在過去數日的會期，得到不少正面迴響。下午，許正宇拜會了中國駐溫哥華總領事楊舒。楊總領事說香港是國家對外的窗口，過去是，未來也是，鼓勵香港要繼續深化國際交往合作。

在結束其加拿大訪問行程前，許正宇到訪滿地可銀行，與其中型市場主管兼商業銀行業務高級副總裁Andrew Hung和卑詩省及育空地區主管兼商業銀行業務高級副總裁Greg Vriend會面。他提到在現時充滿不確定性的地緣政治環境下，香港的金融巿場憑藉其連通內地與國際的優勢，反而吸引更多資金流入，成為投資者的避險天堂，造就銀行業和各金融領域都更有前景。