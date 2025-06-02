陳茂波料息口向下市民置業興趣增　強調要穩局面鞏固信心

財政司司長陳茂波出席立法會財經事務委員會會議時表示，所有樓市辣招已撤銷，銀行按揭亦恢復至當年未有任何措施前水平，相信樓市趨向穩定局面；又預料隨著息口向下，以及股市與經濟環境好轉， 認為市民置業信心會較強，同時亦會提升對置業的興趣。



陳茂波指出，在今年首季末住宅成交回升，4月升至約5,700宗，高於首季的每月平均4,100宗，亦高於過去5年平均水平。同時又表示樓價漸見回穩，首季時樓價跌2%，至4月時已大致持平。

來港人才將成樓市購買力

他亦指出招商引才計劃吸納到的人才，有部分亦會轉租為買，是未來的購買力；強調目前最重要是要穩住局面、穩住預期，盡量不出現大波動風險，讓信心鞏固。

不過香港非住宅物業整體仍偏弱，成交不一，售價及租金繼續向下。他指出全球在非住宅物業市場都面對同樣情況，尤其疫情後，上班模式改變。政府於去年及今年均停止出售商業用地，是穩預期的做法，但過去售出的非住宅物業土地供應，以及興建好的項目，仍需時消化。

鼓勵半官方機構自置物業

陳茂波亦指出政府會鼓勵半官方機構及非政府機構，有需要用到辦公地方，而涉及規模又大，有能力就自置物業，不同金融監管機構已有一些行動。

陳茂波又表示，若持有非住宅物業的業主，想有創新及多方面用途，發展局亦會配合，包括轉為學生宿舍，讓市場一步步消化有關供應，強調政府採取非常開放及促進的態度，希望市場上有不同方式，用好非住宅物業，政府會盡量配合。

他又指出政府有注意到商舖流動性，金管局與銀行設有工作小組，當非住宅物業發展商在資金流動性遇到壓力，小組會針對性檢視，銀行針對一些行業的借貸條款及宏觀審慎措施亦有放寬限制。

有議員問及會否考慮參考當年政府向國泰（0293）注資，向其他企業「幫一把」時，陳茂波直言政府目前未有這計劃。

陳茂波指出政府造地後，不會急於推出市場，可作為土地儲備。（資料圖片）

強調造地工作會持續

另一方面，陳茂波強調政府會繼續造地，不會因市場短暫波動而停下來，又指出以往政府曾停止造地，帶來後遺症。不過考慮到現實，要靈活把握造地的力度及速度，而造好的土地並不急於推出市場，可作為土地儲備。

陳茂波表示政府會檢視整體土地供應，包括政府賣地、鐵路發展沿線住宅、私人發展商手上供應及更改土地條款的發展，以及市區重建項目等四方面。目前一手私人住宅單位潛在供應約10.5萬個，是相對高水平，會讓市場逐步消化存貨。

提到明日大嶼計劃，他表示當局會先完成早前展開的技術研究，以了解如果要推展項目時遇到的水流考慮及挑戰；又指出目前當局集中發展北部都會區，以推動土地供應，創造容量。