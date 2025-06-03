遊日者請注意　每百日圓兌港元曾觸5.5算　高盛唱好料上試呢個價

有意前往日本旅遊便要注意，日圓匯價今日（3日）早上再度上揚，每百日圓兌港元曾觸及5.5，其後回落至5.48附近。截至上午9時40分，每百日圓兌港元最新報5.4799，跌0.28%。



每百日圓兌港元在去年底時仍處於4.9算水平，以最新價計算，在不足半年內累計已達10.9%。在去年底時兌換10萬日圓只須大約4,941港元，今日則需要5,478元，相差537元。按今日匯價，可以兌換約9,800日圓，以日本吉野家餐牌顯示，1碗牛肉飯「大盛」連稅為740日圓，有關款項足以在日本多享用13碗牛肉飯「大盛」。

圖為2024年3月，國旗在日本央行外飄揚。（Reuters）

息差收窄推動日圓上揚

為何日圓以如此急速步伐攀升？隨著日本央行從去年起加息及削減買債計劃，以及早前資金湧港推低拆息，促使日本與其他地區之間息差收窄，推動日圓升值。加上美國總統特朗普在今年4月初宣布實施「對等關稅」，觸發投資者將資金從美元資產，轉泊入日圓及黃金等避險資產，成為日圓升值另一股動力。

同時大行亦看好日圓前景，高盛早前預測在未來12個月，日圓兌1美元將升值至135水平（現為143.06），即每百日圓兌港元5.78左右；該行分析師更強調，前述的目標價存在提前達成，或日圓兌美元有進一步「下探」的風險傾向，顯示對日圓走勢持相當樂觀的態度。

2024年7月3日，日本東京，圖為新版10,000日圓紙幣。（Reuters）

高盛﹕日圓升值動能來自三方面

該行指出推動日圓升值的主要動能來自三方面：日本央行可能調整超寬鬆貨幣政策、美匯指數出現技術性回調，以及全球資金重新配置避險資產的需求增加。這些因素相互疊加，將共同構築日圓中長期走強的基礎。

報告亦特別強調日圓在當前市場環境下的獨特戰略地位，認為其兼具短期對沖澳元風險與長期對沖美元風險的雙重功能。報告又認為美元近年來的高估局面即將迎來轉變，未來很可能轉為低估狀態，這種貨幣環境的結構性轉變，將為日圓創造有利的升值條件。