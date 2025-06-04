平保發CB籌逾117億元　換股價55.02元　較周二收市價溢價18.45%

中國平安（0388）擬發行本金總額為117.65億元﹑於2030年到期的零息H股可轉換債券，初始轉換價為每股H股55.02元（可予調整），較H股於2025年6月3日收市價46.45元存有溢價約18.45%。



公告指出於2025年6月3日（交易時間後），與經辦人簽署認購協議。根據認購協議，該筆可換股債券所得款項淨額，將用於滿足集團未來以金融為核心的業務發展需求，用於補充集團的資本需求；支持集團醫療、養老新戰略發展的業務需求；同時用作一般公司用途。

公告顯示，假設債券按每股H股55.02元的初始轉換價全部轉換且不再發行其他股份，則債券將可轉換為約213,831,334股轉換股份，約佔中國平安於公告日期現有已發行H股的2.87%及現有已發行總股本的1.17%。

去年曾發CB籌35億美元

有業內人士表示，今次平安發行港元可轉債，機會實屬難得。一方面可繼續保持戰略的靈活性，支持金融主業發展需求，進一步增加公司的綜合競爭力。另一方面，相較於去年的美元可轉債，票息為0，票面融資成本更低，發行後還可以靈活選擇持有幣種。可轉債股、債屬性兼備，債性更強、條款靈活，低成本融資有利於公司增強持續盈利能力和抗風險能力。

此前，平安於2024年7月完成35億美元可轉債發行，當期可轉債利率0.875厘。