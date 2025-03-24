平保︰對今年新業務價值增長具信心　分紅是目前回饋股東最佳方式

中國平安（2318）去年壽險及健康險新業務價值增加了28.8%，聯席首席執行官郭曉濤表示，對今年的新業務價值增長還是很有信心的，因為管道隊伍在持續向好，代理人隊伍在持續向好，銀保業務有百分之六十、七十的增長，社區網格隊伍在持續增長，銷售隊伍在持續增長，成本結構在持續優化，整個市場的預定利率，負債端的成本在不斷地下降，這一切對壽險業務來講都是持續向好的因素，這些因素加在一起，相信今年仍然是非常好的一個市場。



平保去年壽險及健康險新業務價值增加了28.8%，聯席首席執行官表示，對今年的新業務價值增長還是很有信心的。（視覺中國）

認為股價被低估 「是金子總會發光」

對於平保股價表現，郭曉濤表示，對平保業績持續增長充滿信心，相信終會在股價上反映，「是金子總會發光」。副總經理兼首席財務官（擬任）付欣則表示，醫療和養老業務是最有前景及客戶需求最大行業，平保基本面穩定，認為股價被低估，有上升空間。

至於會否考慮除了派息，透過回購來支持股價。郭曉濤表示，目前來看，分紅仍然是最好的回饋股東的方式。現時股東主要傾向以分紅方式回饋股東，認為能夠獲得較為理想的回報，主要由於股東大部分為機構投資者，回購可能只會帶來一次性的回報，而相較於股價短期的升跌，期更為關注每年持續穩定的增資。

派息方面，他指出，分紅和營運利潤是保持一致的，派息13年持續穩定增長，因為營運利潤一直在穩定增長，派息的大原則是根據營運利潤的增長情況來決定派息水準。

郭曉濤表示，港人北上養老方面，平保希望有產品和服務去滿足，正從多個管道努力，可以透過申請牌照或者找合作夥伴等不同方式，這些工作都在進展的過程中。

探索在港發展北上養老業務

保監局早前透露研究引入全新的保險公司，提供高度結合保險與養老的一站式服務，助退休港人北上養老。早前有消息指，有意在港發展北上養老服務的公司，包括兩間來自內地的泰康和平安保險，如它們順利取得香港壽險牌照，或可望最快於夏季推出結合保險與養老的服務。

郭曉濤表示，大灣區的人員流動越來越密切，包括港人北上消費及內地人訪港，也就意味著大家日後在醫療、養老的時候，也可以在區內流動。在這樣的發展趨勢下，客戶有這樣的需求，平保作為大灣區最大的金融機構之一，希望有產品和服務去滿足。平保從多個管道努力，可以透過申請牌照或者找合作夥伴等不同方式，這些工作都在進展的過程中，暫未有明確時間表。

對於平保在北上養老方面的優勢，他指出，在大灣區養老的佈局，平保在深圳、廣州、佛山已經有了項目，能夠承接機構養老的客戶需求。線下醫療機構方面，有醫院、診所、健康檢測中心，同時還有線上服務，能夠覆蓋到大灣區，而且有6,000名主任醫生以上的專業醫生。在大灣區，平保除了香港之外的醫療、健康、養老的佈局是非常完整的，現在只是服務於中國內地的客戶，一旦有了這樣的機會便能夠服務香港人北上的需求，這些佈局已經是現成的。

郭曉濤表示，能夠代表中國經濟持續長期穩定發展的，包括高股息的大型銀行股，代表新質生產力的科技、人工智能（AI）等，平保都會關注。（資料圖片）

關注高息銀行股及新質生產力板塊

投資方面，平保積極響應內地推動中長期資金入市的政策，包括申請參與長期股票投資試點工作。郭曉濤表示，在平保5.7萬億的險資投資裡面，大部分約80%都是固定收益類的產品，包括債券產品，其餘包括股票及基金等。對整個資本市場中長期的回報還是看好的，能夠代表中國經濟持續長期穩定發展的，包括高股息的大型銀行股，代表新質生產力的科技、人工智能（AI），還是一些基礎設施，新能源、電力及電動車，平保都會會持續關注。

截至去年底，平保在不動產的敞口由4.1%收窄至3.5%。郭曉濤表示，目前在不動產方面的投資是商業不動產，沒有居民住宅投資。政府最近出臺的很多政策，都是要穩定樓市、穩定股市，相信樓市築底已經是比較明確，但整個市場的全面回升，相信還要相對長的時間，不同的城市及項目，恢復的速度和幅度會有不同的變化，需要再做進一步的觀察。