老鋪黃金上市累飆逾23倍！　中金繼續看好　調高盈測及目標價

中金發表報告，調高老鋪黃金(6181.HK)今明兩年盈利預測42%及48%，至39.53億元及57.47億元，同時上調目標價22%，至1079.06港元，維持「跑贏行業」評級。

中金指出，老鋪黃金發布新品葫蘆寶寶和七子葫蘆系列，有效結合中國傳統文化元素和精巧製造工藝，同時，該公司在高端商圈積極開設新店，面積較傳統門店有所提升，認為有望提升消費者購物體驗。今年以來，已在深圳萬象城、北京SKP-S、上海港匯恆隆開出新門店，並籌備在香港國際金融中心(IFC)、新加坡金沙等開店。

至於金價於首季保持上漲趨勢，4月下旬至5月中旬出現短暫下跌，5月下旬後重回上漲趨勢，認為金價上漲有利於一口價類黃金產品的銷售，老鋪黃金首飾、金器類商品全部為一口價銷售，將受惠金價上漲帶動銷售增長，有望帶來正向經營槓桿和更高的淨利率水平。

老鋪黃金今日﹙5日﹚開市升0.6%見1,000元，變身「金股」，盤中最高見1,015元，再創上市新高，但未能企穩，現報909元，回吐近一成。

老鋪黃金去年6月28日上市以來，上市價40.5元，以1,000元股價計，未夠一年股價已累升逾23倍。