遊日注意｜物價漲幅創兩年來最大　生活成本成參議院選舉重要議題

日本的關鍵消費者通膨指標加速至兩年來新高，該國即將在夏季舉行參議院選舉，分析料生活成本是個重要議題。

據日本總務省周五發布的數據，5月份不包括生鮮食品的消費者價格按年成長3.7%，連續第三個月加快。這是自2023年1月以來的最大價格漲幅，高於彭博調查經濟學家3.6%的預期中值。

大米價格飆102%

食品價格再次成為推動通膨的主要因素，大米價格較上年同期上漲102%。大米是日本全國性的主食，且是具有政治敏感性的產品。日本央行密切關注的服務價格同比上漲1.4%，略高於4月的1.3%。

彭博報道指，當前首相石破茂領導的少數派政府與反對黨正在就如何減輕生活成本上漲帶來的影響進行辯論；去年秋天，生活成本上漲導致執政黨在選舉中遭遇了自2009年以來最大的挫折。

「日本通膨強勁，受食品成本推動——大米價格飆升，並影響到其他相關商品。」NLI研究院經濟研究主管Taro Saito說，「今天的數據毫無疑問表明，通膨將成為下個月選舉的關鍵議程。」

圖為2024年3月，國旗在日本央行外飄揚。（Reuters）

支撐日央行傾向加息姿態

預計參議院選舉將於7月20日舉行，石破茂承諾向家庭發放現金，而反對黨則呼籲首次下調日本的銷售稅。為了平息民眾對大米價格飆升的不滿，政府採取了一系列措施來降低大米價格。

報道又指，物價上漲也支撐了日本央行傾向於加息的姿態，目前日本央行正在等待美國關稅措施及其經濟影響的明朗化。近期，日本通膨率在七國集團(G7)中位居前列，並且三年多來一直保持在或高於日本央行2%的目標水平。

隨著中東緊張局勢加劇，近期油價飆升，可能帶來額外的通膨壓力。石油價格歷來是影響日本物價的關鍵因素，而企業如今也更願意將成本轉嫁給消費者。

儘管如此，央行仍將借貸成本維持在0.5%的水平，在主要央行中處於最低水平，以謹慎地推動經濟擺脫通縮。也有觀點認為，基本的價格趨勢仍低於2%。