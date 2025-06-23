B仔股藥捷安康獲1590張頭槌飛　不足6成人派一手　首掛飆60%

本港新股市場相當熱鬧，今日（23日）有3隻新股一同掛牌，其中B仔股藥捷安康（2617）表現最突出，最新報21元，較高招股價13.15元，高出59.6%，以每手500股計算，不計手續費每手賺3,925元。



另一隻新股佰澤醫療（2609）最新報5.02元，較招股價4.22元高出0.8元，高出18.9%，以每手600股計算，賬面賺480元。

不過作為Tesla供應商的三花智控（2050）卻跌穿招股價，最新報21.7元，較招股22.53元低0.83元，以每手100股計算，賬面蝕83元。

三隻新股在掛牌前，公布了認購及分配結果，至於藥捷安康公開發售接獲13.5萬份有效申請，超購3,418倍。一手中籤率0.8%。該公司獲1,590人以「頂頭槌」申請，只有近59%獲分派一手。國際發售認購不足，香港公開發售比例至20%。藥捷安康集資約2億元。

三花智控獲近33.5萬認購

三花智控公開發售部分錄33.48萬份申請，其中21.54萬份獲受理，起始認購額超購746.9倍。一手中籤率15%，20手（2,000股）穩中一手，獲157人「頂頭槌」，各人獲分277手（27,700股）。三花智控定價為上限22.53元，悉數行使15%的發售量調整權，額外發行5404.95萬股，集資總額增至約93億。

佰澤醫療以下限4.22元定價，公開發售有24,054份申請，超額認購約24.9倍，一手中籤率20%；認購9,000股（15手）才穩獲一手。國際配售部分認購不足，令香港公開發售股份部分升至12.2%，總集資5.62億元。