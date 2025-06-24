北水幾乎日日沽騰訊　彭博︰內地投資者持倉降至不足11%

北水在過去2個月逐步減持騰訊（0700），據《彭博》引述開源證券數據顯示，內地投資者對騰訊持股比例，由4月底時約12%降至周一（23日）的不足11%，又指出投資者幾乎每日均透過港股通減持騰訊。



翻查中央結算數據顯示，在今年4月30日透過中證登持有騰訊的股份數目為10.81億股，持股比例為11.75%。至6月23日，透過中證登持有騰訊股份數目為10.04億股，持股比例為10.95%。即在不足2個月時間，北水對騰訊持股數目減少7,694.3萬股或0.8個百分點。

位於深圳南山區的騰訊濱海大廈是騰訊的全球總部。（視覺中國）

股價表現落後科技

報道指出在今年1月中旬至4月期間，投資者趁騰訊被列入美國黑名單後股價下挫而大幅增持，惟目前未見有新的入市理由。同時指出縱使騰訊股價已較4月低位升逾16%，仍表現落後於恒生科技指數。