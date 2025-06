椰子水if母企IFBH今首掛　高開近55%　每手賬賺3040元｜新股IPO

椰子水if品牌母公司﹑泰國飲料及食品公司IFBH(6603)今日(30日)掛牌報捷,開市報43.2元,較招股價27.8元高出54.7%或15.2,以每手200股計算,不計手續費,每手賬面賺3,040元。



該公司於上周五(27日)公布招股結果,公開發售超額認購逾2,681倍,認購一手,中籤率為10%,抽1,000手才穩中一手。該公司接獲750張「頂頭槌飛」,最多可獲分派7手。

該公司合共發行4,166.6萬股,經回撥後國際配售及公開發售部份各佔一半,並以每股27.8元上限定價,所得淨額約10.7億元。

引11名基石投資者

IFBH引入11名基石投資者,總投資額3,950萬美元,包括瑞銀旗下UBS AM Singapore、玄龍資管、Enreal China Master Fund及Forreal China Value Fund、HCEP Master Fund及HCEP Long Only Master Fund、南方基金、廣發國際、加華資本、工銀理財、對沖基金Jain Global、簡街資本Jane Street、Mega Prime。