椰子水if母企IFBH今首掛　高開近58%　每手賬賺3220元｜新股IPO

椰子水if品牌母公司﹑泰國飲料及食品公司IFBH（6603）今日（30日）掛牌，開市報43.9元，較招股價27.8元高出57.9%或16.1元，以每手200股計算，不計手費股，每手賬面賺3,220元。



該公司於上周五（27日）公布招股結果，公開發售超額認購逾2,681倍，認購一手，中籤率為10%，抽1,000手才穩中一手。該公司接獲750張「頂頭槌飛」，最多可獲分派7手。

該公司合共發行4,166.6萬股，經回撥後國際配售及公開發售部份各佔一半，並以每股27.8元上限定價，所得淨額約10.7億元。

引11名基石投資者

IFBH引入11名基石投資者，總投資額3,950萬美元，包括瑞銀旗下UBS AM Singapore、玄龍資管、Enreal China Master Fund及Forreal China Value Fund、HCEP Master Fund及HCEP Long Only Master Fund、南方基金、廣發國際、加華資本、工銀理財、對沖基金Jain Global、簡街資本Jane Street、Mega Prime。