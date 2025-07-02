金價半年飆25%　內地券商料下半年續受惠避險需求　花旗另有看法

美國政府大打關稅戰，以及地緣政治持續處於緊張狀態，觸發投資者將部份資金泊入黃金，金價在上半年累升超過25%。對益金價未來走勢，有內地券商預期在避險需求帶動下，預料在今年下半年金價仍處於反覆向上局面。



Gold bar replicas are displayed at the Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) annual conference in Toronto, Ontario, Canada March 7, 2023. (REUTERS)

東方金誠料避險需求推動金價上揚

據《證券日報》報道，倫敦現貨黃金價格於上半年累計上漲25.7%，創下2007年下半年以來的最大半年漲幅。東方金誠研究發展部高級副總監白雪認為，下半年國際金價仍處於震盪上行通道，預料2025年下半年市場避險需求仍然存在，這將為金價提供長期支撐。此外，全球央行黃金配置意願仍較強，隨着美元信用風險加劇，各國央行基於戰略安全與資產配置需求，將強化黃金儲備佈局。

黃金：Gold bars are pictured at the plant of gold and silver refiner and bar manufacturer Argor-Heraeus in Mendrisio, Switzerland, July 13, 2022. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

花旗唱淡金價前景

不過大行花旗卻另有看法。該行最新報告中表示，由於中東地緣政治局勢降溫以及全球經濟增長前景改善，金價將有所回落，預計第三季金價將在每安士3,100至3,500美元整固。 報告指，黃金市場缺口將在第三季達到高峰，其後受投資需求下降的推動，黃金市場將出現根本性疲軟。

該行預計，到2026年下半年，金價將回落至每安士2,500至2,700美元，並建議黃金礦商採取保險措施，以防金價從目前水平下跌。