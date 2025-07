金價半年飆25%　內地券商料下半年續受惠避險需求　花旗另有看法

美國政府大打關稅戰,以及地緣政治持續處於緊張狀態,觸發投資者將部份資金泊入黃金,金價在上半年累升超過25%。對益金價未來走勢,有內地券商預期在避險需求帶動下,預料在今年下半年金價仍處於反覆向上局面。



Gold bar replicas are displayed at the Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) annual conference in Toronto, Ontario, Canada March 7, 2023. (REUTERS)

據《證券日報》報道,倫敦現貨黃金價格於上半年累計上漲25.7%,創下2007年下半年以來的最大半年漲幅。東方金誠研究發展部高級副總監白雪認為,下半年國際金價仍處於震盪上行通道,預料2025年下半年市場避險需求仍然存在,這將為金價提供長期支撐。此外,全球央行黃金配置意願仍較強,隨着美元信用風險加劇,各國央行基於戰略安全與資產配置需求,將強化黃金儲備佈局。

黃金:Gold bars are pictured at the plant of gold and silver refiner and bar manufacturer Argor-Heraeus in Mendrisio, Switzerland, July 13, 2022. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo