濠賭股全線上揚　新濠國際飆逾16%　6月賭收按年升19%勝預期

澳門6月份博彩收入高於市場預期，帶動濠賭股於7月份首個交易日全線上揚，其中新濠國際（0200）升幅逾16%。



其他濠賭股方面，銀娛（0027）最新報37.35元，升7.2%，另一藍籌賭股金沙（1928）同樣升7.2%，美高梅中國（2282）升6.5%，永利澳門（1128）升7.6%，澳博（0880）升6.7%。

澳門博彩監察協調局公布，6月份博彩收入210.64億澳門元，按年升19%；按月則跌0.6%，優於市場預期的197.5億澳門元。今年首6個月，博彩收入1,187.71澳門元，按年升4.4%。

富瑞料3大因素推動6月賭收超預期

由於6月一向被視為澳門博彩業淡季，大行富瑞當月賭收較預期理想，與3個原因有關，包括（1）新物業的出現，例如自4月起，金沙中國旗下澳門倫敦人翻新後全面入市，以及銀娛旗下嘉佩樂酒店5月開業； （2）會展獎勵旅遊（MICE）活動，例如新濠博亞的水舞間和張學友演唱會； （3）據業內人士稱，得益於大批到訪澳門的豪客，高端人群的業績表現強勁。

該行認為6月博彩收入優於預期，引發了一系列關於當月博彩業驅動因素的關鍵問題，例如市場是否正在重新定義行業的增長軌跡，還是依靠推廣才是推動博彩總收入增長的主要動力。

【澳門六大賭牌博企】銀河娛樂場股份有限公司。圖為澳門銀河酒店。（資料圖片 / 郭倩雯攝）

踏入下半年，富瑞認為，下一個值得關注的節日將是10月的十一黃金周。若要實現澳門政府設定的2,280億澳門元的全年目標，下半年每月博彩收入需要達到182億澳門元，考慮到2024年下半年每月平均博彩收入為188億澳門元，認為政府的目標較為保守。另一方面，泰國賭場法案延期也為澳門博彩業帶來利好。

富瑞認為，由於高端市場是市場的驅動力，暫時濠賭股帶來正面影響。雖然競爭可能加劇，但股票市場環境似乎正在改善，恒指的EBITDA估值和成長均優於預期。繼續看好美股的拉斯維加斯金沙集團（美：LVS），及港股的金沙及銀娛。

葡京娛樂場。（吳鍾坤攝）

恒指升逾百點

大市方面，恒生指數最新報24181點，升109點。