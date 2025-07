美銀報告指上周流出美股資金達13億美元　為10周以來最快

美股近期表現強勁,標普指數更創下新高,不過美銀的報告指出,上周從美股流出的資金達13億美元,為過去10周以來流出出度速度最快。



截至6月底,標普500指數創下了自2023年以來的最佳季度表現,不過美銀量化策略師在周二(1日)發布的一份報告中寫道,上周,包括機構、散戶和對沖基金在內的所有主要客戶群體總計從美國股市撤出了13億美元。在市場出現避險情緒之際,圍繞本輪反彈能否持續的不確定性越來越大。目前標普500指數徘徊在2024年7月以來的最高超買水平附近。

安聯投資﹕美股估值仍偏高

另一方面,安聯投資發布今年三季市場展望指出,「害怕入市」(Fear of Going In)的心態因美國市場政策不穩及市場波動,在機構投資者間日益普遍,惟該種情緒或將被「擔心錯失良機」(Fear of Missing Out)取代。

安聯投資指出儘管市場面對不少挑戰,美國營商環境獨特的優勢依然存在,例如美企資本回報率普遍較高、美國在人工智能(AI)領域的領導地位,以及有利的人口結構。該行認為,美股在經歷一輪拋售後雖已反彈,但與歷史數據相比,其估值依然偏高。相對而言,其他地區的股票市場仍藴藏眾多投資機會。

安聯投資環球股票首席投資總監Virginie Maisonneuve預期,歐洲政府將加大對基礎設施及戰略產業的投資,為歐洲市場帶來支持,料2026年歐洲與美國在企業盈利增長的差距將有望縮窄。在亞洲,AI正從語言模型邁向多模態模型,這一轉變將成為區內科技術成長與創新的關鍵驅動因素,特別是在中國市場。日本方面,通貨再膨脹及企業管治改革正為市場注入動力,其亦可能受惠於資金預計將從美國市場流出帶來的避險效應。印度則有望在財政及貨幣政策的雙重支持下重拾增長動能。