彭博︰高盛重返港股發行承銷排行榜榜首｜新股IPO

本港IPO市場經歷三年低迷期後，迎來一波十億美元級的企業融資交易浪潮，其中華爾街巨頭高盛集團重奪香港股票發行承銷排行榜桂冠，是自2013年以來首次登頂。

彭博匯編數據顯示，今年以來，主要得益於四筆大型交易，高盛在香港市場拿下了56億美元的首次公開募股(IPO)及增發交易，較第二名的瑞銀集團高出20億美元。在2022年，高盛一度跌至該排行榜的第13位。

由於中國大型企業的融資激增，包括摩根士丹利在內的國際投銀在香港IPO承銷排行榜上力壓本地競爭對手。在地緣政治和貿易緊張局勢升溫之際，中國企業紛紛湧入香港尋求海外資本來支持擴張，而避開紐約市場。美國經濟政策走向不明，也促使投資者遠離美元資產和美國市場。

「資本需要重新平衡，而且有大量資金流入該地區。」 高盛集團亞洲（除日本外）股票資本市場負責人James Wang在接受採訪時表示，「市場正在覺醒，意識到離岸中國市場將充滿機會。」

香港今年上半年股票發行規模達到330億美元，高於過去三年來每一年的全年規模。但這仍遠低於2021年創下的1130億美元紀錄。2020至2021年間，高盛曾位列第二，僅次於摩根士丹利，而其上一次位居榜首是在2013年。

2022至2024年間的交易規模跌至歷史低位，迫使多家全球投銀裁員，而專注於大型旗艦交易的高盛，受到的衝擊尤為嚴重。