大灣區營商景氣指數　兩大負面因素　累港表現區內最差

渣打銀行與貿發局聯合公佈最新的渣打大灣區營商景氣指數（GBAI）顯示，第二季指數「現狀」及「預期」皆回落，加徵關稅令企業下半年展望更趨審慎。



美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，周一將致函12或15個國家，通知關稅稅率；其餘國家將在周三或之前完成發信，又或是達成貿易協議。(Reuters)

次季指數「現狀」及「預期」皆回落

調查顯示，第二季「現狀」指數輕微下跌至53.1，較第一季的53.5略為回落。指數細項的分項表現也印證「提前安排訂單」的說法，其中「生產/銷售」是8個主要子指數中表現最強的項目，不論是絕對值（57.1，為一年來最高）或變幅（+4.2 點）均居首位。其他錄得增幅的子指數包括「固定資產投資」（+2.0 點）、「利潤」（+1.1 點）及「原材料庫存」（+0.1 點）。

另邊廂，「預期」指數由第一季的54.3下跌至第二季的52，為自2022年第四季以來 最低水平，但仍高於50的中性水平。子指數普遍錄得跌幅，除「產能利用率」外，八個預期子指數中有七項錄得下跌。季內跌幅最大的分別是「融資規模」(-5.1 點)、「成品/服務價格」(-4.8 點)及「生產/銷售」(-2.6 點)。

兩大因素累香港景氣最差

大灣區城市中，香港與廣州表現同樣錄得下跌。季內，香港錄得較大跌幅，「現狀」及 「預期」分別下跌9.8點及10.5點，至43.7及46.4，為各大灣區城市中最低。另外，廣州的「現狀」及「預期」則分別下跌9.3點及6.3點，報51及51.7。

渣打大中華及北亞區高級經濟師劉健恒表示，關稅不確定性，推動了大量訂單及生產在第二季度加快出貨。至於香港指數則有明顯轉弱且預期也放緩，他認為，香港作為開放型城市，外圍環境因素影響香港較多，而内部需求也偏弱，企業正在轉型階段。

展望第三季，劉健恒稱香港指數有望繼續受惠低息環境，期望利息回落可令各行各業受惠，但他續指，也要睇其他因素，因關稅不明朗，無可避免令投資延遲，而内在轉型不是一時三刻可完成，「要多少少時間見到轉勢、舒緩。」

他提到，早前出現「提前出貨」情況，但本港出口表現下半年是否可以維持雙位數增長，這是一個問號，「要看還有什麼增長動力，因此我們不急於調高全年GDP 2.2的增長預測。」

上季，大灣區信貸環境有輕微改善，由48.8升至49.3，主要因銀行融資成本改善，符合内地減息降準。

葵涌貨櫃碼頭（歐嘉樂攝）

企業拓歐美以外市場

香港貿發局研究總監范婉兒則表示，雖然調查是在4月美國「解放日」對全球多國提高關稅後不久進行，但有約75至80%的大灣區企業表示受到美國關稅的負面影響，主要是與業務計劃延遲落實及物流受阻有關。

范婉兒指，面對美國貿易政策進入新時代，大灣區企業正積極拓展內銷市場，並把業務擴展至區內其他主要市場，特別是東盟地區，而整體而言，歐美市場是淨減少。

報告顯示，受訪者在美國奉行關稅政策的新時代，如果選擇「擴充業務」和「可能考慮拓展該市場」，最多受訪者選擇「其他大灣區城市」（27.3%）；隨後是「大灣區以外的內地城市」（23.9%）和「東盟/ 東南亞」（24.3%）。美國毫無意外在「縮減業務」方面佔比最高（29.8%），其次是歐洲（18.6%）。