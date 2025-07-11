周大福創建擬發可換股債券　溢價僅2%　以恢復公眾持股量

周大福創建(0659)擬發行可換股債券，以恢復公眾持股量。該公司公布，建議購回於今年到期的7.8億元、4%可換股債券(CB)，而購回的資金以發行可換股債券支付。

發8.5億可換股債券

周大福創建計劃向機構投資者發行可換股債券，已委任聯席賬簿管理人以協調建議發行債券的定價。該公司將不會向香港零售公眾配售任何債券，預期債券的各承配人將為獨立第三方，將遵照證券法S規例在美國境外提呈發售。

公司擬把發行債券所得款項淨額用作同步購回的資金，餘額則用作一般企業用途。

發行本金總額8.5億港元的可換股債券；換股價每股7.67港元，較周四收市價有2%溢價。若悉數行使，新股佔擴大已發行股本2.69%，屆時，公眾持股量將由目前24.18%，增至26.22%。

強調財務狀況保持穩健

公司認為，發行債券為使得公司恢復至上市規則項下規定的公眾持股量之適當舉措。建議發行債券可帶來其他裨益：以較低的融資成本為公司提供額外資金，以用作同步購回的資金，餘額則用作一般企業用途；不會對現有股東的股權產生即時攤薄影響；及倘若債券轉換為新股份，將增強公司的資本基礎，並有利於公司的長期發展。

周大福創建補充，公司的財務狀況保持穩健。於去年12月底，可動用流動資金總額用流動資金總額約299 億港元，包括現金及銀行結存約 186 億港元及備用已承諾銀行信貸額及備用已承諾銀行信貸額約 113 億港元。