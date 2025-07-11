人行顧問籲加碼1.5萬億人幣　推新刺激措施應對美國關稅

面對美國發起的關稅戰，內地有聲音希望中央加碼出手為經濟護航。據《彭博》報道，包括央行顧問在內的學者表示，中國應加碼多達1.5萬億元人民幣的新刺激措施，以提振消費支出並維持貨幣彈性，以抵銷美國關稅對經濟成長的拖累。

中國人民銀行貨幣政策委員黃益平和另外兩名專家在周五發表的報告中寫道，自4月以來，中國經濟一直面臨新干擾，當時美國加徵關稅，加上中國的通縮持續未消。

包括中國央行原官員郭凱和新加坡國立大學東亞研究所所長Alfred Schipke等人在報告中指出，為了應對這些不斷變化的挑戰，中國必須採取更強大的逆周期政策來維持穩定成長，同時大力推動結構性改革。

報道指出，他們寫道，政府應考慮在12個月內加碼推出1萬億至1.5萬億元人民幣的一攬子計劃，以提振居民消費，從而減輕美國20%-30%關稅對經濟造成的傷害。相較之下，中央今年計劃透過發行超長期特別國債籌集3,000億元人民幣，以補貼消費者購買，這是提振支出的旗艦舉措。

黃益平等人也認為，中國人民銀行仍有進一步下調政策利率的空間，並引導銀行降低貸款市場報價利率(LPR)，以助提高名目經濟成長增強的預期，這對企業利潤至關重要。他們建議央行保持人民幣匯率「足夠」的彈性，以吸收未來的外部衝擊。