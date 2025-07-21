FTI料今年清盤數字創近20年高　經濟衰退周期長　市場關注地產業

近年香港企業面臨的營運挑戰日益嚴峻，破產呈請及強制清盤呈請數字持續攀升，今年首五個月分別錄得4,252宗、315宗。FTI財務諮詢及企業重組部資深董事總經理周偉成指出，預計今年破產呈請及強制清盤呈請數字將再創新高，當中強制清盤申請宗數甚至可能創近20年新高。



FTI表示，市場對企業重組方案的需求更為迫切，尤其英國法律下的「Cross-Class Cram Down」機制，為處理複雜債務重組提供了新思路。另外，香港重組法案進度緩慢，希望能盡快推動改革。



諮詢公司FTI表示，香港重組法案進度緩慢，希望能盡快推動改革。（圖左為FTI資深董事總經理及亞洲區主管霍羲禹，圖右為FTI財務諮詢及企業重組部資深董事總經理周偉成）

料今年清盤數字創近20年新高

根據破產管理處最新數據顯示，香港的個人破產申請及公司清盤呈請數字持續呈上升趨勢。周偉成指出，強制清盤呈請的數量，從2020年起持續上升，預計今年將再創新高，甚至可能創近20年新高，清盤的案例多數是一些餐飲行業。他補充，對比過去本港經濟衰退周期，是次周期更長，估計要較長時間復甦。

除了餐飲業不景氣，本港地產行業低迷，會否有地產商諮詢企業重組，周偉成表示，銀行、債券持有人正留意地產行業，地產商也積極與債權人溝通不同的方案，「先傾Standstill（債務暫停），之後考慮再融資，最後先係重組方案 」。

儘管清盤數字持續上升，但周偉成強調，公司進入清盤程序不代表「無可救藥」。透過有效的重組方案，即使公司已清盤，其核心業務及資產仍有被拯救的機會。例如本港化工廠「香港石化」年初面臨清盤危機，最終由內地同業擔任白武士拯救。

英國「Cross-Class Cram Down」機制助內房落實重組方案。（資料圖片）

此外，在此背景下，市場對企業重組方案的需求更為迫切，尤其英國法律下的「Cross-Class Cram Down」機制，為處理複雜債務重組提供了新思路。FTI資深董事總經理及亞洲區主管霍羲禹表示，遠洋集團（3377）有數隻境外債券由於受英國法律規管，因此選擇在英國啟動重組程序，並成功運用了英國法下獨特的「Cross-Class Cram Down（跨類別強制清償）」機制。

霍羲禹續指，此機制允許重組方案在部分類別債權人不同意的情況下，仍可獲得法庭批准並強制執行，前提是需向法庭證明該方案對不同意的債權人而言仍優於清算結果。此機制對於債權人眾多且難以逐一取得同意的企業尤為重要，因為它提供了一條能將重組方案落地的法律途徑，避免因少數反對而導致清盤。

霍羲禹認為，隨著此成功案例的出現，香港業界亦開始重新審視，若企業債務受英國法律規管，此重組模式有望成為新的選擇。

近年香港企業面臨的營運挑戰日益嚴峻，破產呈請及強制清盤呈請數字持續攀升。（資料圖片）

香港重組法案進度緩慢 盼盡快推動改革

儘管成功的重組案例為業界帶來希望，但香港仍缺乏法定企業拯救機制，霍羲禹表示，目前，香港企業在面對債務問題時，往往只能依賴廳外重組或者法院核准的「債務償還安排」，且在重組期間，公司仍可能面臨債權人的法律訴訟，嚴重干擾重組進程。

霍羲禹表示，業界多年倡議推動香港重組法案立法，希望為企業提供一個「喘息空間」，在重組期間暫停追收措施，但最終卻在提交立法會前停滯不前，至今未能重啟。期待香港能盡快完善相關法律框架，為企業提供更具彈性的重組出路。