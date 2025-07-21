官媒質疑賣零公里二手車　極氪稱報道不實　屬正常銷售展車

內地不時傳出有關「零公里二手車」的消息，《中國證券報》於上周六（19日）報道，指出吉利汽車 （0175） 旗下極氪通過直營門店體系，將大量已投保過戶的庫存車輛當作新車。



《中國證券報》形容，這操作手法涉嫌欺詐消費者，並與去年底公司客戶銷量異常現象相互交織，將「0公里二手車」手段推至前台，充當起虛增銷量的違規工具。

其後極氪於微博發聲明指，部分媒體關於「0公里二手車」相關不實報道，澄清極氪積極響應並支持國家號召，持續與行業夥伴一同共建公平透明的營商環境，堅決反對「銷售0公里二手車」等破壞行業秩序的行為。

2024年11月8日，在澳洲悉尼國際會議中心，觀眾在極氪汽車展台參觀。（新華社）

極氪提到，經調查報道中涉及的車輛均為可正常銷售的展車，為確保展示期間的安全，展車雖已投保交強險，但從未開具零售發票，也未在任何車管所進行新車註冊登記或上牌，其法律屬性始終屬於未註冊的全新商品車。

強調與二手車交易有本質區別

其次，由於展車通常存在3至5個月的庫齡，因此會根據商品車的展示歷史或庫齡時間進行折扣明示銷售。購買的消費者，同樣享有新車首任車主的全部用車權益。這種新能源展車折扣銷售模式，屬於正常商業行為，與「二手車」交易存在本質區別。

極氪ZEEKR電動車（Facebook@Zeekr Europe）

關於報道中所提及的部分終端銷售現象，極氪也已在第一時間成立了專項小組對相關問題進行徹查改進，並將持續提升消費者的購車體驗。