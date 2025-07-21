港6月通脹放緩至1.4%　住房開支升2.8%　增幅度最快

統計處今日（21日）公布6月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，當月整體消費物價按年上升1.4%，升幅較5月放緩0.5個百分點。當局指出6月升幅較低，主要是由於去年政府在6月份提供的電費補貼較5月份減少所致。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數今年6月按年升幅（即基本通脹率）為1%，與5月份的相應升幅相同。



經季節性調整的綜合消費物價指數，截至6月止的3個月的平均每月變動率為0.0%，而截至5月止的3個月的相應變動率為-0.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的變動率均為0.1%。

甲類消費物價指數升2.1%

從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在今年6月份的按年升幅分別為2.1%、1.3%及0.9%，5月份的相應升幅分別為2.8%、1.6%及1.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在6月份的按年升幅分別為1.5%、0.9%及0.7%，在5月份的升幅則分別為1.3%、0.8%及0.8%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在6月份錄得按年升幅的類別為住屋（上升2.8%）、交通（上升1.9%）、電力、燃氣及水（上升1.6%）、煙酒（上升1.4%）、外出用膳及外賣（上升1.4%）、雜項物品（上升1.3%），以及雜項服務（上升1.0%）。

另一方面，綜合消費物價指數在6月份錄得按年跌幅的類別為衣履（下跌4.1%）、耐用物品（下跌2.5%），以及基本食品（下跌0.4%）。

料短期內通脹維持輕微

政府發言人表示，6月消費物價通脹保持輕微。基本綜合消費物價指數按年上升1.0%，與上月相同。各主要組成項目的價格壓力大致受控。展望將來，隨着本地成本和外圍價格壓力應仍大致可控，短期內整體通脹應維持輕微。政府會密切監察相關情況。