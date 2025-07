美國會預算辦公室料大而美法案　促使財赤10年內增3.4萬億美元

美國國會在本月初通過《大而美法案》,外界關注有關落實相關方案對美國政府財政帶來的衝擊。美國國會預算辦公室估計,法案將在十年內使美國赤字增加3.4萬億美元。根據國會預算辦公室的分析,該法案包括削減醫療補助等支出,以及一些條款,這些條款將導致到2034年1,000萬美國人失去醫療保險。國會預算辦公室的評分反映,與現行法律基準相比,到2034年,美國收入將減少4.5萬億美元,支出將減少1.1億美元。



