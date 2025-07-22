美國會預算辦公室料大而美法案　促使財赤10年內增3.4萬億美元

美國國會在本月初通過《大而美法案》，外界關注有關落實相關方案對美國政府財政帶來的衝擊。美國國會預算辦公室估計，法案將在十年內使美國赤字增加3.4萬億美元。根據國會預算辦公室的分析，該法案包括削減醫療補助等支出，以及一些條款，這些條款將導致到2034年1,000萬美國人失去醫療保險。國會預算辦公室的評分反映，與現行法律基準相比，到2034年，美國收入將減少4.5萬億美元，支出將減少1.1億美元。



美國經濟：Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. （Reuters）

至於國際評級機構惠譽稱，政策風險給美國信用前景蒙上陰影。惠譽在年中更新中，將美國2025年25%行業的前景展望下調至「惡化」，原因是不確定性增加、經濟增長放緩以及預期利率將長期維持在高位。

惠譽表示，通過大而美法案反映出美國財政前景面臨的長期挑戰，並將給醫療保健相關行業帶來壓力。稅收法案和先前減稅措施的延長相結合，很可能使美政府總赤字保持在GDP的7%以上，並在2029年將債務與GDP之比推高至135%。

2025年4月2日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園就「對等關稅」（reciprocal tariffs）問題發表講話。（Reuters）

另一方面，市場人士對特朗普的關稅政策感到憂慮，觸發債息上揚。其中10年期國債孳息率最新報4.37厘，30年期國債孳息率達4.94厘。

美玩具業稱難承受關稅

此外在第二季度業績公布之前，分析師和專家表示，玩具行業繼續面臨一個充滿挑戰的環境。美國玩具協會首席執行長Greg Ahearn說，過去兩個月裏，大約60%的玩具製造商實施了裁員。

他說，「你可以看到衝擊的嚴重性，」「孩之寶將裁員3%，中型公司將裁員20%，小企業家表示他們面臨倒閉的風險。」他補充道，對東南亞製造業中心的商品徵收高額關稅已經侵蝕了利潤率，並導致一些公司完全取消了假日季訂單。Greg Ahearn說：「這些關稅不是我們行業可以承受的數字。」