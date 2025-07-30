滙豐上半年稅前少賺27%　新開展最多30億美元回購　次季息10美仙

滙豐HSBC（0005）放榜中期業績，上半年列帳基準稅前盈利錄得158億美元，按年跌近27%。單計第二季，則除稅前利潤按年減少29%，錄得63億美元。



公司指，主要由於確認與聯營公司交通銀⾏（3328）相關的攤薄和減值虧損21億美元。此外，去年與出售加拿⼤銀⾏及阿根廷業務相關的36億美元增益淨額不復再現，亦產⽣不利影響。



開展新一輪30億美元回購 次季息10美仙

公司周初公佈，已經完成30億美元的回購，今次續宣佈擬展開最多達30億美元的股份回購，預計將於2025年第三季業績公布前完成。董事會已通過派發第⼆次股息每股0.1美元。

次季淨利息收益率跌至1.56% 預期信貸損失增至11億美元

公司半年淨利息收益率錄得1.57%，按年跌5個基點；預期信貸損失為19億美元，按年增加9億美元。單計第二季，則淨利息收益率為1.56%，較首季下跌3個基點，原因是亞洲的收益率下降。預期信貸損失為11億美元，按年增加7億美元。

滙豐解釋稱，2025年上半年提撥的準備包括與香港商業房地產⾏業相關的準備，反映⽤於計算預期信貸損失的模型有所更新、有關新增違責風險承擔的準備增加，以及非住宅物業供應過剩導致租⾦及資本價值⾯臨持續下⾏壓⼒。

此外，亦包括因地緣政局緊張及加徵貿易關稅導致不確定性增加及未來經濟前景惡化⽽提撥的準備。

上調全年預期信貸損失準備佔比 反映本地樓市困難

滙豐指引稱，料2025年預期信貸損失準備佔貸款總額平均值的百分比，約為40個基點（包括持作出售⽤途貸款結⽋），這反映香港商業房地產⾏業持續⾯對困難市況。而今年首季，公司當時對該項數據的預測，為維持在30⾄40個基點之間。

料關稅對收入影響較溫和

此外，談及關稅影響，公司預計關稅對集團收入的直接影響較為溫和，但更廣泛的宏觀經濟惡化可能導致未來數年不計及須予注意項⽬之平均有形股本回報率無法達到約15%的⽬標範圍。