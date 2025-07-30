恒生上半年不良貸款率增至6.69%　CEO施穎茵稱不排除作更高撥備

恒生銀行（0011）已於中午公布中期業績。上半年預期信貸損失48.61億元，按年增加33.61億元或124%；預期信貸損失中，25.4億元來自香港商業房地產。同時指出不良貸款率升至6.69%。該行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，上半年因應商業房地產壓力而增加撥備，若經濟狀態或市場環境未有進一步改善，不排除會作出更高撥備。



她指出在高息環境下寫字樓及商舖相對疲弱，加上持續供過於求，因此租金及資產價值承壓，商業房地產企業面臨資金流壓力，促使數間大型商業房地產商下調到不良貸款狀態。她指出提高撥備為抵禦未來不確定性有機會帶來的壓力，屬周期性措施。

她亦表示由於上述因素仍有壓力，加上貿易戰及息率走勢亦存高求不確定性，若經濟狀態或市場環境未有進一步改善，不排除會作出更高撥備。她同時指出，未來該行會繼續與客戶溝通，擬定不同方案協助客戶渡過難關。

擬定不同方案助客戶渡過難關

她又指出現時恒生對香港房地產敞口為1,240億元，佔該行總貸款15%，當中有抵押貸款佔63%，無抵押佔37%；當中大部份為大型企業，並且95%屬投資級別。

施穎茵表示，因基礎業務仍維持增長動力，及不良貸款率升幅放緩，因此撥備及不良貸款均無影響派息能力。

風險監控總監張家慧指出，上半年壞賬撥備有所增加，部分債務已透過第三方協商出售。「雖處置數量有限，但所有交易均與客戶充分溝通，旨在為銀行與客戶爭取最佳回報。」她補充多數客戶與銀行合作數十年，雙方將共度挑戰。

稱有信心抵禦市場挑戰

談及早前該行裁員一事時，施穎茵回應相關架構調整已告一段落；並指出同時新增逾半職位集中於財富管理、風險管理及客戶體驗等領域，希望在各方面應因現在的反應配合支持客戶。

施穎茵強調，集團始終致力為股東創造可持續回報，並表示對於集團的基礎業務有充足的信心。「我哋有信心抵禦市場挑戰，持續為股東提供合理回報，同時為客戶創造可持續回報」。

此外她亦澄清並無計劃設立「壞賬銀行」。