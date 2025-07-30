恒生瀉逾7%　上半年少賺30%　預期信貸損失增至超過48億元

恒生銀行（0011）已於中午公布中期業績。放榜後，股價明顯擴大，全日瀉7.4%，收市報113.8元。



恒生公布截至今年6月底止中期業績，股東應佔溢利按跌30%至68.8億元，第二次中期息1.3元。稅前溢利按年跌28.4%至80.97億元。

該行又指出擬回購30億元股份，於6個月內完成。

恒生表示，期內淨利息收入為143.39億元，按年跌7.4%，主要是受到平均總客戶貸款減少3%，及市場利率下調影響。該行指出，截至今年6月底淨利益率按收窄30個基點至1.99厘。

恒生銀行。（恒生銀行提供圖片）

不良貸款比率增至6.69%

該行指出由於市場不確定性持續，貿易關稅的威脅、持續利率高企以及商業房地產市場⻑期低迷，審慎增加撥備預期信貸損失48.61億元，按年增加33.61億元或124%。該行又指出，預期信貸損失中，25.4億元來自香港商業房地產；又指出預期信貸損失變動增長主要源於新違約風險承擔準備﹑資產質素信貸轉移﹑非住宅物業供過於求對租金及資本價值造成持續下壓，以及用作計算預期信貸損失的模型更新所致。

該行直言，由於房地產⾏業持續⾯對信貸壓⼒，不良貸款比率為 6.69%。