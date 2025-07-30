滙豐艾橋智：港寫字樓短期仍供過於求　上半年已完成7億美元節流

滙豐（0005）放榜上半年業績，上半年列帳基準稅前盈利錄得158億美元，按年跌近27%。單計第二季，則除稅前利潤按年減少29%，錄得63億美元。公司擬推出新一輪，最多30億美元的回購，並派次季息10美仙。



業績公佈後，滙豐股價失紅底，公司財報顯示，上調對於2025年預期信貸損失準備佔貸款總額平均值的百分比，升至約為40個基點（包括持作出售⽤途貸款結⽋），反映香港商業房地產⾏業持續⾯對困難市況。



港寫字樓短期仍供過於求 減值貸款多來自恒生

該行行政總裁艾橋智表示，對於香港樓市，住宅開發方面的穩定，得益於本地的政策支持，但是寫字樓領域，短期內確實供過於求，存在困難。但他也表示，公司會始終關注風險敞口，這些不到香港房地產敞口的5%，整體不超過15億美元，且已經具有5億美元的準備金。

集團財務總監郭珮瑛則稱，香港商業房地產的資產質素，不排除下降風險，其已經被視為信用減值，而當中相當一部分其實來自恒生銀行（0011）。

上半年完成7億美元節省措施

此外，滙豐表示，已在簡化組織結構，出售非核心資產等節流項目中取得成效。例如第一季業績公佈以來，公司已宣布七項交易，包括出售在烏拉圭的業務、英國保險子公司等。滙豐上半年已經完成7億美元的節省措施，預計2027年可實現全年節省15億元的目標。

而被問及公司人手，艾橋智表示，倫敦辦公室計劃在2027年完成搬遷，其實目前有四分之一的辦公空間空置，反映了人員減少或工作模式的改變，日後希望在倫敦多個地點工作，相關成本控制已經納入了未來的指引。

利率下行風險下 仍有信心完成ROTE目標

針對利率下行的不利情形，滙豐表示，假設經濟大幅放緩，GDP出現收縮，當利率降到1厘時，實現有形股本中期回報率（ROTE）目標的信心和能力將受到考驗。但這種不利情形的發生幾率，已經從25%降至20%；而上行的機會從5%，升至10%。

因此滙豐認為，兼以該行資產負債表持續成長，存款業務擴大，仍有信心達成ROTE錄得15%的目標。