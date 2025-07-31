本地6月零售額升0.7%　珠寶首飾等反彈6.8%

政府統計處公布，6月的零售業總銷貨價值的臨時估計為301億元，按年升0.7%，低於5月的升2.4%。扣除其間價格變動後，6月零售業總銷貨數量的臨時估計按年跌0.3%。

期內，零售業總銷貨價值中，網上銷售佔8.5%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為25億元，按年升8.4%。

今年上半年，零售業總銷貨價值的臨時估計按年跌3.3%，總銷貨數量跌4.7%，網上銷售價值跌0.4%。

6月份，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值按年上升6.8%。其他未分類消費品銷貨價值升7.2%；超級市場貨品升0.4%；藥物及化妝品升6%；百貨公司貨品升5.7%；以及眼鏡店升1%。

另一方面，6月服裝的銷貨價值下跌4.3%。食品、酒類飲品及煙草，銷貨價值下跌1.5%；電器及其他未分類耐用消費品跌9.3%；汽車及汽車零件跌6%；燃料跌8.7%；傢具及固定裝置跌16.3%；鞋類、有關製品及其他衣物配件跌7.2%。

政府發言人表示，零售業近月漸趨穩定。展望未來，就業收入繼續上升，本地股市表現暢旺，加上政府積極推動旅遊業和盛事項目，以及企業致力提供更多元化的體驗，會為本地消費氣氛及零售業務帶來支持。