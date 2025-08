亞馬遜瀉逾8%　市值蒸發2000億美元　受累雲業務增速不及對手

美國7月份新增非農業職位遜預期,觸發納指於周五(1日)大跌超過400點兼失守21000點。作為「科技股七雄」的亞馬遜(Amazon),表現更加疲弱,全日大跌8%,市值蒸發逾2,000億元(美元‧下同)。



亞馬遜在周四公布第二季業績。雖然季內淨銷售額按年增長13%至1,677億元,高於分析師預期的1,621.46億元;但是AWS雲業務收入維持約17%增速,不及兩名競爭對手﹕微軟及Google旗下雲計算業務增長速度。

微軟旗下Azure在截至6月的三個月內銷售額增長39%,Google的雲計算業務增長32%。同時,AWS的利潤率為32.9%,較今年第一季度的39.5%和去年同期的35.5%有所收縮,創下自2023年第四季度以來的最低水平。

FILE PHOTO: Amazon logo is seen near computer motherboard in this illustration taken January 8, 2024. (REUTERS)