亞馬遜瀉逾8%　市值蒸發2000億美元　受累雲業務增速不及對手

美國7月份新增非農業職位遜預期，觸發納指於周五（1日）大跌超過400點兼失守21000點。作為「科技股七雄」的亞馬遜（Amazon），表現更加疲弱，全日大跌8%，市值蒸發逾2,000億元（美元‧下同）。



雲計算業務上季增17%

亞馬遜在周四公布第二季業績。雖然季內淨銷售額按年增長13%至1,677億元，高於分析師預期的1,621.46億元；但是AWS雲業務收入維持約17%增速，不及兩名競爭對手﹕微軟及Google旗下雲計算業務增長速度。

微軟旗下Azure在截至6月的三個月內銷售額增長39%，Google的雲計算業務增長32%。同時，AWS的利潤率為32.9%，較今年第一季度的39.5%和去年同期的35.5%有所收縮，創下自2023年第四季度以來的最低水平。

FILE PHOTO: Amazon logo is seen near computer motherboard in this illustration taken January 8, 2024. （REUTERS）

獲大行升目標價至250美元

受到有關消息拖累，就算亞馬遜獲大行伯恩斯坦將目標價升至250美元，仍然無法為股價鏇帶來支持，收市報214.75元，跌8.3%。

另一方面，亞馬遜預計第三季度淨銷售額將在1,740億元至1,795億元之間，高於分析師預期的1,732.4億元；預計營業利潤將在155億至205億元之間，區間中值則不及分析師預期的194.2億元。