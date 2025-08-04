跨境理財通2.0｜個人投資者數量增至16萬　南向通持倉市值升兩倍

金管局近日與內地監管機構，在「跨境理財通2.0」框架下，進行三大優化升級，主要包括一次性同意、三方線上會議以及非親身方式開立南向通戶口。



據披露，截至今年6月底，跨境理財通個人投資者已有16.17萬人，與「跨境理財通1.0」時期的7.3萬人相比，錄得超過120%的增幅。就南向通而言，香港參與機構的投資者持倉市值，已超過160億元人民幣，較1.0時期的56億元人民幣，錄得兩倍增幅。



25間香港銀行參與 個人投資者參與人數倍升

對比跨境理財通從1.0邁入2.0，金管局表示市場反應良好，據該局助理總裁區毓麟透露，目前共有25間香港銀行，參與跨境理財通，當中包括22間從事雙向業務，2間僅做南向，1間僅做北向。

就銀行提供的基金數量而言，也已從160隻升至290隻，單間銀行可提供的基金數量可提供的基金數量，從十幾隻，至約220隻不等。

目前跨境理財通個人投資者已有16.17萬人，包括港澳用投資者5.27萬人，內地投資者10.90萬人，與「跨境理財通1.0」時期的7.3萬人相比，錄得超過120%的增幅。而境內試點機構，通過資金閉環匯劃管理辦理資金跨境匯劃金額為1,180.04億人民幣。

目前跨境理財通個人投資者已有16.17萬人，包括港澳用投資者5.27萬人，內地投資者10.90萬人。（資料圖片）

南向通產品漸多樣化 由存款轉至基金等

就南向通而言，香港參與機構的投資者持倉市值，已超過160億元人民幣，較1.0時期的56億元人民幣，錄得兩倍增幅。

此外，金管局指出，伴隨南向通投資者對香港市場產品越多了解，以及日益重視分散投資，南向通投資者的產品選擇逐漸多元化，從初期存款類產品為主，到現在越來越多配置於基金和債券產品。

對比2024年3月時情形，當時參與南向通的香港機構的投資者持倉中，高達98%為存款。而據今年6月的統計結果，目前存款的持倉佔比已降至59%，另有36%為基金，5%為債券。

跨境理財通近期推出三大優化舉措，包括一次性同意，三方線上會議以及非親身方式開立南向通戶口。（資料圖片）

近期推出三大優化措施 金管局：反應積極

而近期，跨境理財通推出三大優化舉措，首先在一次性同意方面，港銀取得南向通客戶書面一次性同意後，可在其業務所在地，主動向其介紹符合風險胃納的產品及相關資料，及提供研究報告，幫助簡化銷售流程。目前已有6間銀行同意落實，另有10間銀行計劃落實有關安排。

其次，優化措施包括三方線上會議，即內地銀行可以應客戶要求，協助他們在其內地分行的營業網點與香港銀行就南向通服務，建立三方線上、電話對話或視像會議。香港銀行代表可在該三方對話中，向該客戶介紹南向通合資格理財產品。目前有2間香港銀行已推出有關措施，另有9間準備推出。

此外，香港銀行可在執行適當程序落實客戶身份前提下，接受其以非親身方式申請開立南向通投資戶口，令其無需親身前往見證開戶。金管局形容，優化措施推出後，香港銀行反應積極。