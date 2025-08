特朗普炒勞工統計局局長　摩通憂破壞經濟數據完整性

美國上周五(1日)公布7月新增非農業職位數目不及預期,數據公布後總統特朗普在數據公後,宣布解僱勞工統計局(BLS)局長Erika McEntarfer,又指斥對方操縱就業數據,以及表示將在3到4天內宣佈新任勞工統計局局長人選。



摩根大通北美經濟研究團隊在報告中警告,解僱Erika McEntarfer可能破壞經濟數據的完整性,進而危及貨幣政策制定與整體金融穩定。報告稱,如果數據被操控或偏離真實,政策制定者將「如同盲飛」。

摩根大通還反駁了私人部門數據可以取代官方統計的觀點,儘管近年來替代性的「大數據」指標不斷興起,但這些指標往往仍以官方數據為基準,且缺乏全國代表性。即便是數據提供商市場份額的微小變化,也可能扭曲宏觀經濟信號,而這正是聯邦數據力圖避免的問題。在當前政策高度敏感的時期,保持諸如BLS等機構的獨立性與誠信,對保障穩健的經濟決策至關重要。

