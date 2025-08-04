特朗普炒勞工統計局局長　摩通憂破壞經濟數據完整性

美國上周五（1日）公布7月新增非農業職位數目不及預期，數據公布後總統特朗普在數據公後，宣布解僱勞工統計局（BLS）局長Erika McEntarfer，又指斥對方操縱就業數據，以及表示將在3到4天內宣佈新任勞工統計局局長人選。



2025年8月1日，美國勞工統計局（BLS）公布最新數據顯示，美國7月非農就業只增加7.3萬個職位，增幅不如預期。總統特朗普（Donald Trump，右）同日宣布，已下令立即開除負責統計工作的勞工統計局長Erika McEntarfer（左），指其是由前總統拜登（Joe Biden）任命，過去曾多次統計錯誤。（美國勞工統計局，Reuters）

摩根大通北美經濟研究團隊在報告中警告，解僱Erika McEntarfer可能破壞經濟數據的完整性，進而危及貨幣政策制定與整體金融穩定。報告稱，如果數據被操控或偏離真實，政策制定者將「如同盲飛」。

澳新銀行稱打擊美避風港地位

摩根大通還反駁了私人部門數據可以取代官方統計的觀點，儘管近年來替代性的「大數據」指標不斷興起，但這些指標往往仍以官方數據為基準，且缺乏全國代表性。即便是數據提供商市場份額的微小變化，也可能扭曲宏觀經濟信號，而這正是聯邦數據力圖避免的問題。在當前政策高度敏感的時期，保持諸如BLS等機構的獨立性與誠信，對保障穩健的經濟決策至關重要。

美國經濟：Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. （Reuters）

澳新銀行在給客戶的一份報告中稱，金融市場參與者非常重視數據報告的獨立性，而解僱Erika McEntarfer這一舉動「完全可以被視為美國作為全球經濟避風港地位遭受的又一打擊」。