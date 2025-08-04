美股｜對減息預期升溫　道指升幅擴至逾550點　納指漲逾1.8%

就業數據意外疲軟，市場對聯儲局減息的預期升溫。美股周一（8月4日）開市造好，3大指數同漲逾1%，道指最新升逾550點，納指漲逾1.8%。



圖為2025年7月25日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

【01:21】3大指數升幅擴大 Nvidia升3%

道指最新報44,142點，升554點或1.27%；納指最新報21,028點，升377點或1.83%；標普500指數現報6,323點，升85點或1.37%。 其中，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia最新升3%，微軟亦漲2.5%。

本港時間8月4日

【22:54】納指漲1.45%

道指最新報44,050點，升461點或1.06%；納指最新報20,950點，升300點或1.45%；標普500指數現報6,308點，升70點或1.14%。

【22:48】油價跌逾1%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶66.27美元，跌1.06美元或1.57%；倫敦布蘭特期油每桶報68.71美元，跌0.96美元或1.38%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報115,008.63美元、24小時內約升1%。