內地7月出口以美元計升7.2%　進口增4.1%　均優預期

內地海關總署公布，7月以美元計價出口增7.2%，多過市場預期的增長5.6%；進口按年增長4.1%，市場預期為下降1%。7月份貿易順差982.4億美元，低過市場預期的順差1047.0億美元。



若以人民幣計價，7月份進出口為3.91萬億元（人民幣‧下同），增長6.7%。其中，出口2.31萬億元，增長8%；進口1.6萬億元，增長4.8%，當月貿易順差7,100億元。

海關總署又指出，今年首7個月，內地貨物貿易保持向上向好勢頭，進出口總值25.7萬億元，按年增長3.5%，增速較上半年加快0.6個百分點。其中，對東盟、歐盟、非洲、中亞進出口分別增長9.4%、3.9%、17.2%、16.3%。1至7月份貿易順差4.92萬億元。

中國貿易：Containers at Yangshan Phase IV Automated Terminal are seen on June 17, 2021 in Shanghai, China. （Getty）

東盟為第一大貿易伙伴

當局亦表示今年首7個月，東盟爲內地第一大貿易伙伴，雙邊貿易總值爲4.29萬億元，增長9.4%，佔內地外貿總值的16.7%。歐盟爲第二大貿易伙伴，與歐盟貿易總值爲3.35萬億元，增長3.9%，佔外貿總值的13%。美國爲第三大貿易伙伴，與美國貿易總值爲2.42萬億元，下降11.1%，佔外貿總值的9.4%。

中國貿易： Cargo containers sit on the dock of Shenzhen Port on November 28, 2010 in Shenzhen, China. （Getty）

海關總署亦指出，今年首7個月，內地出口機電產品9.18萬億元，按年增長9.3%，佔出口總值的60%。其中，自動數據處理設備及其零部件8,236.2億元，增長1.1%；集成電路7,784.5億元，增長21.8%；汽車5,134.6億元，增長10.9%。同期，出口勞密產品2.41萬億元，下降0.8%，佔出口總值的15.7%。其中，服裝及衣着附件6,367.9億元，增長0.9%；紡織品5,900.7億元，增長2.7%；塑料製品4,389億元，增長0.5%。出口農產品4,146.6億元，增長2.9%。