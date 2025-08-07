九置中期基礎淨盈利微跌0.1%至31.19億　第一次中期息66仙

海港城母公司九龍倉置業（1997）公布截至今年6月底中期業績，基礎淨盈利跌0.1%至31.19億元，若計入投資物業重估減值淨額51.18億元，股東應佔集團虧損擴大至24.06億元，上年同期蝕10.52億元；每股虧損0.79元。派中期息66仙。



期内，集團收入減少1%至64.07億元，營業盈利減少5%至46.84億元；當中投資物業收入減少3%至53.71億元，營業盈利減少4%至45.28億元；酒店收入增加2%至7.66億元，營業盈利增加至4,700萬元。

集團指，為應對波動的市場環境，維持審慎的財務管理措施。截至期末，債務淨額進一步減至333億元，是公司上市以來最低水平。平均利息成本降至4.4厘，令借貸成本節省27%。負債比率維持在17.6%水平，較去年底17.8%收窄。

九倉置業主席吳天海。﹙盧翊銘攝﹚

展望未來，集團指雖然地緣政治緊張局勢不斷升溫，並出現始料不及的經濟挑戰，但港股在資金持續流入的支持下已重拾升勢，顯示金融業重現活力。如港元能保持競爭優勢，且香港銀行同業拆息維持低位，可望推動更廣泛的經濟發展勢頭，並提振消費意欲。

此外，啟德體育園啟用加上全年有多項大型盛事舉行，預期可提升香港對旅客的吸引力。集團將維持積極的管理策略和低槓桿比率，藉此有效應對宏觀經濟逆境。集團將繼續嚴格篩選資本投資，並倚仗其穩健的現金流和流動資金狀況，在機會出現時能果斷決策，得佔先機。