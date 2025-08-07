太古地產：本港下半年寫字樓續疲軟　積極推動資本流轉

太古（0019）和太古地產（1972）今日（7日）公布中期業績。旗下太古廣場寫字樓的出租率達94%，高於香港整體辦公樓租用率91%。惟集團租金較去年同期下調16%。太古地產行政總裁彭國邦在業績發布會上表示，香港辦公樓市場下半年表現預期偏軟，仍然充滿挑戰。他指出由於缺乏中國內地新需求，但預期負吸納量將會收窄，惟集團亦觀察到一些正面跡象，例如續租查詢有所增加。



彭國邦進一步表示，儘管香港辦公樓市場持續承壓，太古地產表現依然穩健。太古廣場寫字樓的高出租率，得益於吸引主要租戶的能力以及物業優質的設施和管理，這為集團在競爭激烈的市場中保持優勢。另外，太古地產持續推進其1,000億元投資計劃，目前67%資金已經投放。

白德利（圖中）表示，太古旗下投資項目正按部就班推進，預計在未來12至14個月內完成多項項目。

集團續投資港住宅以及內地項目

母公司太古主席白德利表示，將持續推進資本流轉，積極尋求機會出售非核心資產，以優化資源配置。

他表示此舉為集團提供了資金基礎以支持未來投資，將繼續投資香港住宅市場以及在內地的物業項目。

對於中國內地市場，白德利表示，集團的投資項目正按部就班推進，預計在未來12至14個月內完成多項項目。