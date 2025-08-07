港人不再視65歲為目標退休年齡　約八成傾向半退休或再就業

全球資產管理及退休投資管理公司普徠仕發布其《2025 年香港退休調查》。調查顯示，超過半數（52%）受訪港人正改變在65歲退休的傳統觀念，有47%的受訪者傾向「微退休」及「退休後再就業」等創新靈活的退休模式。



在本港高成本的經濟環境下，逾半受訪者認為需要超過500萬元的儲蓄，才能安享退休生活。但是投資知 識不足及投資策略錯配，正影響港人實現退休計劃。 臨近退休及高收入人士偏好「微退休」及「退休後再就業」

普徠仕於2025年5月對600 名30歲或以上香港居民進行調查，是其首個香港退休調研。 在選擇靈活退休模式的受訪者中，八成表示傾向選擇「微退休」（即在職業生涯中，作短期而有計劃的休假），主要原因包括：保持工作與生活的彈性平衡（79%）、紓緩工作壓力（58%）及追求個人興趣 （39%）。大多數受訪者認為，最理想的「微退休」年齡是50歲以後，為期超過一年。他們亦意識到這需 要充分的財務準備，大部分表示需要累積超過200萬港元的資產，才會考慮「微退休」。

79%傾向「退休後再就業」

「退休後再就業」亦廣受歡迎，在選擇靈活退休模式的受訪者中，有79%傾向該方式。而保持身心活躍 （69%）是比維持收入來源（62%）更重要的原因。大部分支持者願意接受較低薪酬，40%計劃在退休後 六個月內重返職場。

這些新興的退休模式尤為受到50歲以上人士青睞，58%傾向靈活退休方式，遠高於50歲以下群組（40%）。 值得注意的是，高達60%的50歲以上受訪者傾向按個人規劃、而非在固定年齡退休，反映他們對靈活退休 安排的殷切需求，相比之下50歲以下受訪者的比例為47%。

調查亦發現，七成高收入人士傾向選擇靈活退休方案。然而，其中只有51%已訂立退休儲蓄目標，是各收 入組別中最低，突顯他們需要更完善的規劃，以配合其進取的退休目標。

普徠仕環球投資方案策略師兼基金經理沈文婷表示，港人正重新定義退休概念，「微退休」及「退休後再就業」等新趨勢興起，突顯投資策略也應與時俱進。退休配置路徑（retirement glide path）是一個 在美國等成熟退休市場日益普及的有效方案，此策略會根據距離預期退休時間的遠近，靈活調整股票及債 券的資產配置比例，這種彈性框架有助投資者應對市場不確定性及尋求長期增長，或適合正在探索靈活退 休模式的港人。