特朗普點名「炒人」　促英特爾CEO立即辭職　質疑其與中國關係

美國總統特朗普，要求英特爾Intel（美：INTC）新任行政總裁陳立武(Lip-Bu Tan)立即辭職，稱他與多家中國公司的關係受到質疑後，具有高度爭議。公司股價在美股交易時段，收挫逾3%，盤後轉微升。



曾遭美國議員質疑與華關係

特朗普稱，陳立武存在角色衝突，必須馬上辭職，這個問題沒有其他解決辦法。《路透》早先報道指，美國共和黨參議員Tom Cotton致函英特爾主席Frank Yeary，就該公司行政總裁陳立武與中國公司的關係、以及他最近涉及的刑事案件提出質疑。

報道指，陳立武本人或透過其創立、經營的風險基金，投資過逾600間中國公司，又指他在2012年3月至2024年12月期間，向數以百計中國先進製造和晶片公司投資至少2億美元。

2025年4月29日，大型科技企業英特爾（Intel）行政總裁陳立武（Lip-Bu Tan）在美國加州舉行的公司年度製造技術大會上發表演說。（Reuters）

英特爾回應：堅定維護國家利益 期待與政府合作

英特爾發聲明回應指，陳立武及董事會一直堅定致力於推進美國國家及經濟安全利益，並根據特朗普的美國優先議程進行重大投資。

英特爾在美國製造業務已有56年歷史，將繼續在美國半導體研發及製造領域投入數十億美元，強調公司是唯一一間在美國投資領先邏輯製程開發的公司，期待與美國政府繼續合作。