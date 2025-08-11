美財政部前官員﹕內地允人民幣大幅升值時機到　高盛料上試7算

有美國財政部官員認為，內地允許人民幣大幅升值時機已到，又預期在未來6個月，人民幣兌美元有機會觸及7算水平。



美國財政部前高級官員、現任國際貨幣金融機構官方論壇（OMFIF）美國主席Mark Sobel表示，內地允許人民幣大幅升值的時機已經到來。

RMB (Gettyimages)

人民幣升值屬經濟增長重要一環

他表示，人民幣在實際貿易加權基礎上升值，以及兌美元滙率走強，是改革內地經濟增長模式的重要一環。人民幣升值將有助於提振內需、增加實際收入，並傳遞出官方支持中國經濟為國內市場生產非貿易商品和服務的強烈訊號，此外還將有助於「反內捲」。儘管中國擁有龐大經常賬戶順差，人民幣在去年的大部分時間裏面臨較大貶值壓力，可是在過去兩個月，投資者情緒有所好轉，原因包括股市強勁上漲，同時對聯儲局減息預期升溫，中美貿易談判也取得進展。

Mark Sobel表示目前人民幣滙率被嚴重低估，這妨礙中國對其扭曲的增長模式做出改革，也加劇全球貿易緊張局勢。內地當局或許擔心，人民幣若升值會加劇通縮壓力，但通過財政轉移支付相信可抵消上述效應。

高盛指中間價走勢反映人民幣升值傾向

另一方高盛表示，人民銀行設定的人民幣中間價顯示出升值傾向，料人民幣滙率將繼續逐步向7邁進。

高盛指出，自5月以來，人民幣中間價每月逐步調強，顯示出穩步且可控的升值傾向。無論美元近期走勢如何，人行保持着對人民幣走強的異常傾向，反映在市場普遍預期美元中期走弱的背景下，人行正在進行前瞻性的外滙管理。

美元回落，人民幣跌勢得以稍緩。（路透社）

美數據疲弱拖累美元走勢

高盛認為人行將繼續執行人民幣兌美元的逐步升值路徑，即期滙率未來6個月有望達到7的觀點。美國數據疲軟和或聯儲局減息可能會引發美元兌人民幣進一步下跌。

高盛稱，美元兌人民幣實際波動率下降，部分反映市場對中美關係顯著再度升級的可能性預期降低，同時也突顯人行明確傾向於避免人民幣出現劇烈波動。